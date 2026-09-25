Suspenden ocho construcciones irregulares en la Sierra de Zapalinamé, cerca de Lomas Verdes

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Saltillo
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    Suspenden ocho construcciones irregulares en la Sierra de Zapalinamé, cerca de Lomas Verdes
    Las ocho construcciones se localizan dentro de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica, a la altura de Lomas Verdes. CORTESÍA

Realizan operativos para prevenir y frenar el crecimiento urbano irregular dentro de áreas protegidas

El Gobierno de Saltillo mantiene los operativos de inspección y vigilancia en la Sierra de Zapalinamé para prevenir el crecimiento urbano irregular y preservar las zonas de conservación ecológica.

Durante un nuevo operativo realizado por personal de la Dirección de Desarrollo Urbano en sectores ubicados al sur de la ciudad, fueron detectados y suspendidos ocho inmuebles irregulares dentro de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica, a la altura de la colonia Lomas Verdes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-clausuran-ocho-inmuebles-irregulares-en-la-sierra-de-zapaliname-FD23640115

Nayeli Castro Gutiérrez, directora de Desarrollo Urbano, informó que, por instrucción del alcalde Javier Díaz González, las inspecciones se realizan de manera permanente con el objetivo de mantener un crecimiento urbano ordenado y atender los reportes ciudadanos relacionados con obras y asentamientos que pudieran afectar las áreas protegidas.

$!Van autoridades contra crecimiento urbano irregular en la Sierra de Zapalinamé.
Van autoridades contra crecimiento urbano irregular en la Sierra de Zapalinamé. CORTESÍA

Durante el operativo, Castro Gutiérrez dialogó con habitantes y responsables de las obras para informarles sobre la situación legal de los predios ubicados en esta zona de la Sierra de Zapalinamé.

Personal municipal, acompañado por elementos de distintos agrupamientos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, colocó sellos de suspensión en las ocho construcciones localizadas dentro del área protegida.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/entre-montanas-y-telescopios-saltillo-celebro-la-noche-de-museos-en-la-sierra-de-zapaliname-OE23140619

La directora de Desarrollo Urbano señaló que el Gobierno Municipal reforzará las labores de inspección y vigilancia para evitar nuevas construcciones en áreas de alto valor ambiental de Saltillo.

Asimismo, el Ayuntamiento reiteró que la participación ciudadana es fundamental para fortalecer estas acciones, por lo que mantendrá la atención a los reportes relacionados con construcciones irregulares en la ciudad.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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