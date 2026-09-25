Suspenden ocho construcciones irregulares en la Sierra de Zapalinamé, cerca de Lomas Verdes

El Gobierno de Saltillo mantiene los operativos de inspección y vigilancia en la Sierra de Zapalinamé para prevenir el crecimiento urbano irregular y preservar las zonas de conservación ecológica. Durante un nuevo operativo realizado por personal de la Dirección de Desarrollo Urbano en sectores ubicados al sur de la ciudad, fueron detectados y suspendidos ocho inmuebles irregulares dentro de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica, a la altura de la colonia Lomas Verdes.

Nayeli Castro Gutiérrez, directora de Desarrollo Urbano, informó que, por instrucción del alcalde Javier Díaz González, las inspecciones se realizan de manera permanente con el objetivo de mantener un crecimiento urbano ordenado y atender los reportes ciudadanos relacionados con obras y asentamientos que pudieran afectar las áreas protegidas.

Durante el operativo, Castro Gutiérrez dialogó con habitantes y responsables de las obras para informarles sobre la situación legal de los predios ubicados en esta zona de la Sierra de Zapalinamé. Personal municipal, acompañado por elementos de distintos agrupamientos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, colocó sellos de suspensión en las ocho construcciones localizadas dentro del área protegida.

La directora de Desarrollo Urbano señaló que el Gobierno Municipal reforzará las labores de inspección y vigilancia para evitar nuevas construcciones en áreas de alto valor ambiental de Saltillo. Asimismo, el Ayuntamiento reiteró que la participación ciudadana es fundamental para fortalecer estas acciones, por lo que mantendrá la atención a los reportes relacionados con construcciones irregulares en la ciudad.