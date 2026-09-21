Saltillo: clausuran ocho inmuebles irregulares en la Sierra de Zapalinamé

El Gobierno Municipal de Saltillo clausuró ocho inmuebles que presentaban irregularidades en la Zona de Restauración de la Sierra de Zapalinamé, como parte de los operativos de inspección y vigilancia que realiza la Dirección de Desarrollo Urbano. La autoridad municipal informó que estas acciones tienen como objetivo detectar y frenar el desarrollo de asentamientos y construcciones irregulares dentro de esta zona protegida, además de atender los reportes realizados por habitantes.

Nayeli Castro Gutiérrez, directora de Desarrollo Urbano, explicó que durante las inspecciones se revisan las condiciones de las obras y, cuando se detecta que los trabajos incumplen con la normatividad o carecen de los permisos y licencias correspondientes, se colocan sellos de clausura como parte de las medidas administrativas del Ayuntamiento. “La estrategia del alcalde Javier Díaz es la de prevenir la expansión de asentamientos irregulares y construcciones que carecen de los permisos y licencias correspondientes, además de evitar que se generen riesgos para las propias familias que pudieran establecerse en estos sectores”, señaló.

Castro Gutiérrez indicó que la supervisión en la zona se mantiene de manera permanente y que se fortalece la atención a los reportes ciudadanos, con el propósito de revisar cada denuncia y determinar, cuando corresponda, las inspecciones necesarias. En los operativos participan también elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Policía Ambiental y personal de otras dependencias municipales. El Ayuntamiento señaló que las acciones forman parte de las labores de vigilancia para mantener un crecimiento urbano ordenado y evitar construcciones que incumplan con la normativa en sectores de protección ambiental.