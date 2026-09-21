Saltillo: clausuran ocho inmuebles irregulares en la Sierra de Zapalinamé

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    Saltillo: clausuran ocho inmuebles irregulares en la Sierra de Zapalinamé
    Los recorridos buscan detectar y frenar asentamientos y construcciones irregulares en la zona protegida. CORTESÍA

Las clausuras fueron realizadas por la Dirección de Desarrollo Urbano durante operativos de inspección y vigilancia

El Gobierno Municipal de Saltillo clausuró ocho inmuebles que presentaban irregularidades en la Zona de Restauración de la Sierra de Zapalinamé, como parte de los operativos de inspección y vigilancia que realiza la Dirección de Desarrollo Urbano.

La autoridad municipal informó que estas acciones tienen como objetivo detectar y frenar el desarrollo de asentamientos y construcciones irregulares dentro de esta zona protegida, además de atender los reportes realizados por habitantes.

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Nayeli Castro Gutiérrez, directora de Desarrollo Urbano, explicó que durante las inspecciones se revisan las condiciones de las obras y, cuando se detecta que los trabajos incumplen con la normatividad o carecen de los permisos y licencias correspondientes, se colocan sellos de clausura como parte de las medidas administrativas del Ayuntamiento.

“La estrategia del alcalde Javier Díaz es la de prevenir la expansión de asentamientos irregulares y construcciones que carecen de los permisos y licencias correspondientes, además de evitar que se generen riesgos para las propias familias que pudieran establecerse en estos sectores”, señaló.

$!Durante las revisiones se verifican las condiciones de las obras y el cumplimiento de la normatividad.
Durante las revisiones se verifican las condiciones de las obras y el cumplimiento de la normatividad. CORTESÍA

Castro Gutiérrez indicó que la supervisión en la zona se mantiene de manera permanente y que se fortalece la atención a los reportes ciudadanos, con el propósito de revisar cada denuncia y determinar, cuando corresponda, las inspecciones necesarias.

En los operativos participan también elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Policía Ambiental y personal de otras dependencias municipales.

El Ayuntamiento señaló que las acciones forman parte de las labores de vigilancia para mantener un crecimiento urbano ordenado y evitar construcciones que incumplan con la normativa en sectores de protección ambiental.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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