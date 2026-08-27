Sustituyen muros de contención dañados en bulevares de Saltillo

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    Sustituyen muros de contención dañados en bulevares de Saltillo
    Las labores forman parte del mantenimiento que se realiza en vialidades de alta circulación de la ciudad. CORTESÍA

Las labores se concentraron en Nazario S. Ortiz Garza y Fundadores, dos vialidades de alta circulación vehicular

Personal del Gobierno Municipal realizó este jueves trabajos de retiro y sustitución de muros de contención en los bulevares Nazario S. Ortiz Garza y Fundadores, en Saltillo.

De acuerdo con el Ayuntamiento, las estructuras intervenidas presentaban distintos tipos de daños ocasionados por percances vehiculares, por lo que fueron retiradas para colocar barreras en mejores condiciones.

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Las labores estuvieron a cargo de personal del programa “Aquí Andamos” y se concentraron en puntos de ambas vialidades considerados de alta circulación vehicular.

El Gobierno Municipal señaló que la sustitución de los muros forma parte de las acciones de mantenimiento de la infraestructura vial que se realizan en diferentes sectores de la ciudad.

$!Las estructuras deterioradas fueron cargadas con apoyo de una grúa para retirarlas de los puntos intervenidos.
Las estructuras deterioradas fueron cargadas con apoyo de una grúa para retirarlas de los puntos intervenidos. CORTESÍA

Según la administración municipal, los trabajos buscan reducir riesgos para quienes transitan por estas vialidades y mantener en mejores condiciones los elementos de contención instalados en los bulevares.

Durante las maniobras se utilizaron grúas para retirar las piezas deterioradas y trasladarlas fuera de los puntos intervenidos, mientras permanecieron instalados otros segmentos de las barreras de contención.

$!El Ayuntamiento señaló que la sustitución busca mantener en mejores condiciones los elementos de contención instalados en los bulevares.
El Ayuntamiento señaló que la sustitución busca mantener en mejores condiciones los elementos de contención instalados en los bulevares. CORTESÍA

El Ayuntamiento indicó que este tipo de labores continuarán como parte de los trabajos de mantenimiento de la infraestructura vial de Saltillo.

Asimismo, pidió comprensión a los automovilistas ante las posibles molestias ocasionadas durante las maniobras en las zonas intervenidas.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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