Cultura llega a las colonias de Saltillo; ofrecen talleres gratuitos para niños y jóvenes
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El Instituto Municipal de Cultura lleva talleres y encuentros artísticos gratuitos a distintos sectores de Saltillo
El Gobierno Municipal de Saltillo mantiene una agenda cultural descentralizada con actividades gratuitas en distintos sectores de la ciudad, con el propósito de acercar la música, las artes y otras expresiones culturales a habitantes de todas las edades.
A través del Instituto Municipal de Cultura, la administración encabezada por el alcalde Javier Díaz González desarrolla durante todo el año talleres, presentaciones y encuentros artísticos fuera de los espacios culturales tradicionales, buscando facilitar el acceso de las familias a este tipo de actividades.
Como parte de esta programación, durante los miércoles de agosto se llevó a cabo “Resonando Ando”, un curso de percusiones dirigido a niñas, niños y jóvenes en el Centro Comunitario de la colonia Emiliano Zapata.
El taller fue de carácter gratuito y estuvo a cargo del Centro de Estudios Musicales “Jonás Yeverino Cárdenas”, donde los participantes tuvieron la oportunidad de acercarse a la práctica de la percusión mediante una actividad diseñada para el público infantil y juvenil.
La programación cultural también incluyó “Concierta Plática. Mi Encuentro con Giselle”, realizada en la sala de ensayos del Centro de Estudios Musicales. El encuentro combinó una audición con una charla y café, además de una exposición a cargo de Maribel Lugo.
Con estas acciones, el Municipio busca mantener una oferta cultural accesible y cercana para la población, al tiempo que promueve la participación de nuevos públicos en actividades relacionadas con la música y las artes.
Las autoridades municipales invitaron a la ciudadanía a mantenerse atenta a la cartelera mensual del Instituto Municipal de Cultura, disponible a través de sus redes sociales, para conocer las actividades programadas y participar en las opciones disponibles para las diferentes edades.