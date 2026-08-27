Cultura llega a las colonias de Saltillo; ofrecen talleres gratuitos para niños y jóvenes

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    Cultura llega a las colonias de Saltillo; ofrecen talleres gratuitos para niños y jóvenes
    Niñas, niños y jóvenes participaron en el taller gratuito de percusiones “Resonando Ando”. CORTESÍA

El Instituto Municipal de Cultura lleva talleres y encuentros artísticos gratuitos a distintos sectores de Saltillo

El Gobierno Municipal de Saltillo mantiene una agenda cultural descentralizada con actividades gratuitas en distintos sectores de la ciudad, con el propósito de acercar la música, las artes y otras expresiones culturales a habitantes de todas las edades.

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A través del Instituto Municipal de Cultura, la administración encabezada por el alcalde Javier Díaz González desarrolla durante todo el año talleres, presentaciones y encuentros artísticos fuera de los espacios culturales tradicionales, buscando facilitar el acceso de las familias a este tipo de actividades.

Como parte de esta programación, durante los miércoles de agosto se llevó a cabo “Resonando Ando”, un curso de percusiones dirigido a niñas, niños y jóvenes en el Centro Comunitario de la colonia Emiliano Zapata.

$!El Centro de Estudios Musicales “Jonás Yeverino Cárdenas” realizó actividades culturales durante agosto.
El Centro de Estudios Musicales “Jonás Yeverino Cárdenas” realizó actividades culturales durante agosto. CORTESÍA

El taller fue de carácter gratuito y estuvo a cargo del Centro de Estudios Musicales “Jonás Yeverino Cárdenas”, donde los participantes tuvieron la oportunidad de acercarse a la práctica de la percusión mediante una actividad diseñada para el público infantil y juvenil.

La programación cultural también incluyó “Concierta Plática. Mi Encuentro con Giselle”, realizada en la sala de ensayos del Centro de Estudios Musicales. El encuentro combinó una audición con una charla y café, además de una exposición a cargo de Maribel Lugo.

$!El Municipio invitó a consultar la cartelera mensual del Instituto Municipal de Cultura.
El Municipio invitó a consultar la cartelera mensual del Instituto Municipal de Cultura. CORTESÍA

Con estas acciones, el Municipio busca mantener una oferta cultural accesible y cercana para la población, al tiempo que promueve la participación de nuevos públicos en actividades relacionadas con la música y las artes.

Las autoridades municipales invitaron a la ciudadanía a mantenerse atenta a la cartelera mensual del Instituto Municipal de Cultura, disponible a través de sus redes sociales, para conocer las actividades programadas y participar en las opciones disponibles para las diferentes edades.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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