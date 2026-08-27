Cultura llega a las colonias de Saltillo; ofrecen talleres gratuitos para niños y jóvenes

El Gobierno Municipal de Saltillo mantiene una agenda cultural descentralizada con actividades gratuitas en distintos sectores de la ciudad, con el propósito de acercar la música, las artes y otras expresiones culturales a habitantes de todas las edades.

A través del Instituto Municipal de Cultura, la administración encabezada por el alcalde Javier Díaz González desarrolla durante todo el año talleres, presentaciones y encuentros artísticos fuera de los espacios culturales tradicionales, buscando facilitar el acceso de las familias a este tipo de actividades. Como parte de esta programación, durante los miércoles de agosto se llevó a cabo “Resonando Ando”, un curso de percusiones dirigido a niñas, niños y jóvenes en el Centro Comunitario de la colonia Emiliano Zapata.

El taller fue de carácter gratuito y estuvo a cargo del Centro de Estudios Musicales “Jonás Yeverino Cárdenas”, donde los participantes tuvieron la oportunidad de acercarse a la práctica de la percusión mediante una actividad diseñada para el público infantil y juvenil. La programación cultural también incluyó “Concierta Plática. Mi Encuentro con Giselle”, realizada en la sala de ensayos del Centro de Estudios Musicales. El encuentro combinó una audición con una charla y café, además de una exposición a cargo de Maribel Lugo.

Con estas acciones, el Municipio busca mantener una oferta cultural accesible y cercana para la población, al tiempo que promueve la participación de nuevos públicos en actividades relacionadas con la música y las artes. Las autoridades municipales invitaron a la ciudadanía a mantenerse atenta a la cartelera mensual del Instituto Municipal de Cultura, disponible a través de sus redes sociales, para conocer las actividades programadas y participar en las opciones disponibles para las diferentes edades.