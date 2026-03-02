Takinkai ofrecerá concierto conmemorativo por el 69 aniversario de la UAdeC en Saltillo

En el marco de los festejos por su 69 aniversario, la Universidad Autónoma de Coahuila anunció la realización de un concierto conmemorativo a cargo del grupo Takinkai, el próximo 22 de marzo de 2026 a las 19:00 horas en el Paraninfo del Ateneo Fuente, con entrada libre y sin necesidad de boletos.

Durante una rueda de prensa celebrada en instalaciones universitarias, autoridades de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural detallaron que el recital forma parte de una agenda especial para celebrar casi siete décadas de historia de la máxima casa de estudios en el estado.

La subcoordinadora de Difusión Cultural, Ana Elena Flores González, subrayó que la Universidad no solo ha sido referente en la formación académica de miles de profesionistas, sino también un espacio donde el arte y la cultura ocupan un papel esencial en la construcción de identidad y cohesión social. En ese contexto, destacó que la trayectoria de Takinkai, con 48 años de actividad ininterrumpida, simboliza la permanencia y el arraigo cultural dentro y fuera de la institución.