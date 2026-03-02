Takinkai ofrecerá concierto conmemorativo por el 69 aniversario de la UAdeC en Saltillo
La Universidad Autónoma de Coahuila conmemorará su 69 aniversario con un concierto gratuito del grupo Takinkai el 22 de marzo en el Paraninfo del Ateneo Fuente
En el marco de los festejos por su 69 aniversario, la Universidad Autónoma de Coahuila anunció la realización de un concierto conmemorativo a cargo del grupo Takinkai, el próximo 22 de marzo de 2026 a las 19:00 horas en el Paraninfo del Ateneo Fuente, con entrada libre y sin necesidad de boletos.
Durante una rueda de prensa celebrada en instalaciones universitarias, autoridades de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural detallaron que el recital forma parte de una agenda especial para celebrar casi siete décadas de historia de la máxima casa de estudios en el estado.
La subcoordinadora de Difusión Cultural, Ana Elena Flores González, subrayó que la Universidad no solo ha sido referente en la formación académica de miles de profesionistas, sino también un espacio donde el arte y la cultura ocupan un papel esencial en la construcción de identidad y cohesión social. En ese contexto, destacó que la trayectoria de Takinkai, con 48 años de actividad ininterrumpida, simboliza la permanencia y el arraigo cultural dentro y fuera de la institución.
El concierto —explicaron— surge por iniciativa del rector Octavio Pimentel Martínez, con el propósito de ofrecer a la comunidad universitaria y a la sociedad coahuilense un recorrido musical que muestre la evolución del ensamble desde su fundación en 1978 hasta la actualidad.
José Leija Montes, integrante de Takinkai y responsable de Grupos Representativos de la UAdeC, informó que el programa incluirá piezas de distintos géneros de Iberoamérica, así como composiciones de otras regiones del mundo, siempre bajo una premisa de respeto a los instrumentos originales y a la esencia de cada estilo interpretado. Recordó que, a lo largo de casi cinco décadas, la agrupación ha representado a la Universidad en diversos escenarios, consolidándose como parte de la memoria colectiva de distintas generaciones.
Por su parte, el jefe del Departamento de Formación Artística, Jesús Posada Hernández, señaló que este concierto reafirma el compromiso institucional con la difusión cultural, una labor que trasciende los espacios universitarios y se extiende a escuelas, plazas públicas y medios de comunicación.
La velada, añadieron los organizadores, busca convertirse en un punto de encuentro intergeneracional donde estudiantes, egresados y familias puedan compartir recuerdos y celebrar la historia de la Universidad en uno de los recintos más emblemáticos de la ciudad. Se prevé una noche cargada de energía, tradición y emoción, en sintonía con los 69 años de trayectoria de la institución.