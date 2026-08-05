Taller de design thinking fortalece el Encuentro Binacional entre Coahuila y Costa Rica en Saltillo

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Saltillo
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    Taller de design thinking fortalece el Encuentro Binacional entre Coahuila y Costa Rica en Saltillo
    Las actividades se realizaron en el Coecyt con la participación de universidades, especialistas y autoridades educativas. CORTESÍA

La actividad formó parte del programa de intercambio académico enfocado en fortalecer la vinculación entre universidades y sector productivo

La innovación y el trabajo colaborativo marcaron en Saltillo, Coahuila, una de las actividades centrales del Encuentro Binacional de Formación Dual “Saberes que se encuentran”, donde estudiantes, docentes y directivos de Costa Rica participaron en el taller “Proceso de pensamiento design thinking”, una metodología utilizada para analizar problemas complejos y diseñar soluciones centradas en las personas.

Durante la sesión, los asistentes desarrollaron ejercicios prácticos enfocados en comprender necesidades reales, generar ideas, evaluar alternativas y construir propuestas mediante dinámicas de colaboración, creatividad y análisis. La actividad buscó fortalecer competencias cada vez más demandadas en los sectores educativo y productivo.

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El taller formó parte de las actividades del Encuentro Binacional de Formación Dual, realizado en las instalaciones del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (Coecyt), donde representantes de instituciones de educación superior de Coahuila y Costa Rica intercambiaron experiencias sobre modelos de formación que combinan la enseñanza en las aulas con la práctica profesional dentro de las empresas.

Además del taller, el programa incluyó mesas de trabajo en las que rectores, directivos académicos, especialistas y estudiantes compartieron casos de éxito y estrategias para fortalecer la educación dual, considerada una herramienta para mejorar la preparación profesional y facilitar la incorporación de los egresados al mercado laboral.

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La ceremonia inaugural fue encabezada por el secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, quien destacó la importancia de ampliar la cooperación académica internacional y fortalecer los vínculos entre las instituciones educativas y el sector empresarial. El encuentro concluyó con el compromiso de continuar impulsando espacios de intercambio que favorezcan la innovación educativa y el desarrollo de talento especializado.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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