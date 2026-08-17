Taxista se pasa el rojo y pasajera resulta lesionada, al sur de Saltillo

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    Taxista se pasa el rojo y pasajera resulta lesionada, al sur de Saltillo
    Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a la joven de 20 años que resultó lesionada en el choque. ULISES MARTÍNEZ

Una joven de 20 años resultó lesionada tras el choque entre un taxi y una camioneta en el cruce de Antonio Cárdenas y bulevar Acceso

Una mujer de 20 años resultó lesionada en un accidente vial ocurrido en el cruce de Antonio Cárdenas y el bulevar Acceso, en la colonia Teresitas, al sur de Saltillo, donde fue atendida por personal de la Cruz Roja.

La lesionada fue identificada como Priscila “N”, quien viajaba a bordo de un taxi que, según testigos, se pasó el semáforo en rojo.

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$!Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente.
Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente. ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con los primeros reportes, el taxista no respetó la luz roja del semáforo y se impactó contra una camioneta Nissan Versa, conducida por Carlos Heraclio “N”, de 39 años, quien se dirigía con la mujer y dos personas más a vender gorditas en la carretera a Zacatecas.

$!El accidente ocurrió en el cruce de Antonio Cárdenas y bulevar Acceso, al sur de Saltillo.
El accidente ocurrió en el cruce de Antonio Cárdenas y bulevar Acceso, al sur de Saltillo. ULISES MARTÍNEZ

La unidad de transporte era conducida por Adrián Ulises “N”, de 40 años. Tras el impacto, Priscila Frías resultó con un golpe en la cabeza y fue valorada por los paramédicos, quienes determinarían si era necesario trasladarla a un hospital o si podía permanecer en el lugar.

Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento del accidente y permanecieron en el sitio a la espera de las aseguradoras, que se encargarían de los daños ocasionados y de determinar la responsabilidad correspondiente.

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