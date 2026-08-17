Taxista se pasa el rojo y pasajera resulta lesionada, al sur de Saltillo
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Una joven de 20 años resultó lesionada tras el choque entre un taxi y una camioneta en el cruce de Antonio Cárdenas y bulevar Acceso
Una mujer de 20 años resultó lesionada en un accidente vial ocurrido en el cruce de Antonio Cárdenas y el bulevar Acceso, en la colonia Teresitas, al sur de Saltillo, donde fue atendida por personal de la Cruz Roja.
La lesionada fue identificada como Priscila “N”, quien viajaba a bordo de un taxi que, según testigos, se pasó el semáforo en rojo.
De acuerdo con los primeros reportes, el taxista no respetó la luz roja del semáforo y se impactó contra una camioneta Nissan Versa, conducida por Carlos Heraclio “N”, de 39 años, quien se dirigía con la mujer y dos personas más a vender gorditas en la carretera a Zacatecas.
La unidad de transporte era conducida por Adrián Ulises “N”, de 40 años. Tras el impacto, Priscila Frías resultó con un golpe en la cabeza y fue valorada por los paramédicos, quienes determinarían si era necesario trasladarla a un hospital o si podía permanecer en el lugar.
Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento del accidente y permanecieron en el sitio a la espera de las aseguradoras, que se encargarían de los daños ocasionados y de determinar la responsabilidad correspondiente.