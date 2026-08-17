Taxista se pasa el rojo y pasajera resulta lesionada, al sur de Saltillo

Una mujer de 20 años resultó lesionada en un accidente vial ocurrido en el cruce de Antonio Cárdenas y el bulevar Acceso, en la colonia Teresitas, al sur de Saltillo, donde fue atendida por personal de la Cruz Roja. La lesionada fue identificada como Priscila “N”, quien viajaba a bordo de un taxi que, según testigos, se pasó el semáforo en rojo.

De acuerdo con los primeros reportes, el taxista no respetó la luz roja del semáforo y se impactó contra una camioneta Nissan Versa, conducida por Carlos Heraclio “N”, de 39 años, quien se dirigía con la mujer y dos personas más a vender gorditas en la carretera a Zacatecas.