Taxistas de Saltillo: protagonistas del bien y del mal

A veces héroes y otras villanos, pero la ciudad no sería la misma sin la existencia de los taxistas, quienes en los últimos meses han protagonizado diversos episodios que los han puesto en la escena donde hay muchas críticas y algunos elogios cuando hacen el bien.

Haciendo un recuento desde el mes de septiembre, ocurre que la historia de la lucha entre los taxistas tradicionales y los que laboran en el transporte por aplicaciones se agudizó, esto luego de que a la empresa DiDi le fuera revocado su permiso de operación en Saltillo.

De inmediato los taxistas se agruparon en “grupos de vigilancia” que iniciaron una especie de cacería contra quienes estaban inscritos en dicha aplicación.

Sin embargo, eso no detuvo a estos últimos y a finales de septiembre fue denunciado un vehículo que era usado para trasladar usuarios desde la aplicación de DiDi. Los ruleteros entonces amenazaron en redes sociales que “sólo se le puso el dedo, pero que si las cosas siguen así no dudarán en comenzar a quemar unidades”.

Ni fue el único caso. En el mes de octubre, un chofer de la plataforma InDriver denunció mediante un video en redes sociales que un grupo de ruleteros le cerró el paso y lo retuvo frente a la Central de Autobuses. Después, presuntamente elementos de Tránsito le decomisaron el vehículo sin alguna explicación. Incluso una mujer fue agredida por grabar la escena.

Luego de darse a conocer estos hechos un grupo de conductores por aplicación fue a manifestarse al Instituto Municipal de Transporte.

LOS COLECTIVOS

Las denuncias contra los choferes van desde el mal servicio, el no querer entrar a ciertas colonias y el encarecer el servicio en fechas especiales, como Navidad, pero también tiene sus puntos positivos, como en el caso de la modalidad conocida como taxis colectivos.

Las personas que se dedican a ello laboran, sobre todo por la mañana, cuando el transporte urbano se satura y deja al pasaje esperando; hasta dos horas esperan por una combi y a veces ni se paran. Dichos taxis “reparten” en los sitios de trabajo.

La cuadrilla de taxistas se organiza para enfilarse sobre las calles Xicoténcatl y Pérez Treviño, donde recogen hasta cuatro pasajeras; trabajadoras que atienden en plazas comerciales o en residencias del norte de la ciudad haciendo limpieza.

Eso les ha permitido tener ingresos seguros y a las pasajeras llegar puntuales a sus trabajos.

LOS JUSTICIEROS

Dos acontecimientos recientes también dieron la nota por la tan conocida actitud de choferes de taxis de convertirse en “justicieros” y tomar el lugar de la Policía, al atrapar a un par de presuntos delincuentes.

En La Aurora, armado con pistola, un hombre fue sometido por un grupo de taxistas, que le dieron una paliza y luego lo entregaron a las autoridades. Esto el 19 de noviembre.

Según afirmaron personas que llamaron al 911, el hombre, que se identificó como Eliud, había asaltado a varios transeúntes a quienes amagaba con el arma, que al fina resultó falsa, pero el temor que infundió era real.

En la calle Enrique Martínez, a un costado del Parque Ecológico de La Aurora, se hallaba el sujeto y al ser enterado, un taxista habló a su base y en minutos ya había una docena de ellos

Los ruleteros lo sometieron no sin antes dejarle un doloroso recuerdo. Solo la presencia de las unidades policiacas pudo salvar a Eliud de ser linchado.

Un día después, en la colonia Hidalgo cayó otro delincuente, el cual entró a una papelería y como ya le saben las mañas, lo mantuvieron vigilado hasta que tomó artículos y se iba sin pagarlos. Entonces dieron los propietarios la voz de alerta.

Enseguida llegaron los taxistas y con la ayuda de vecinos lograron ponerle el alto al hombre para luego entregarlo a la Policía.

LOS PELEONEROS

Como ya se vio reflejado, no todo es armonía entre estos choferes, pues la competencia por los clientes ha enfrentado a los tradicionales y a los que trabajan por medio de aplicaciones.

El pasado 23 de noviembre estos dos grupos tomaron el bulevar Coss para ambos exigir adecuaciones a la legislación a su favor.

Por un lado, representantes del Movimiento Independiente del Gremio de Taxistas y Taxis Seguridad afirmaron que sólo piden aplicar el ordenamiento porque en el servicio de plataforma no tienen seguro, no cumplen con usar vehículos modelo 2018 en adelante, no cumplen con el valor factura, en ocasiones no los manejan los propietarios y no los pueden sub-rentar, como marca la ley.

De otro lado, los del Movimiento Independiente del Transporte por Aplicaciones, pidieron a los diputados locales modificar la ley para permitirles utilizar vehículos con antigüedad de hasta 7 años, en lugar de 5, y que se permita conducirlos un familiar, no necesariamente el propietario, como obliga la normatividad.

Entre los reclamos llegaron los empujones y por poco se lían a golpes, afortunadamente llegó la Policía a calmar los ánimos.