¿Te gusta el baile folklórico? La compañía Ixtle Coahuila lanza convocatoria para integrar nuevos bailarines

Saltillo
/ 8 enero 2026
    ¿Te gusta el baile folklórico? La compañía Ixtle Coahuila lanza convocatoria para integrar nuevos bailarines
    La Compañía Folklórica de Saltillo Ixtle Coahuila busca integrar a nuevos bailarines para fortalecer su elenco de alto rendimiento. FOTO: ESPECIAL

El Instituto Municipal de Cultura de Saltillo lanzó la convocatoria para integrar a la Compañía Folklórica de Saltillo Ixtle Coahuila, un proyecto de alto rendimiento escénico que busca formar intérpretes capaces de ejecutar con excelencia el repertorio de la danza tradicional mexicana

Con la misión de formar bailarines de alto rendimiento y consolidar un elenco capaz de ejecutar con precisión y calidad el repertorio coreográfico de la danza tradicional mexicana, la Compañía Folklórica de Saltillo Ixtle Coahuila abrió su convocatoria para integrar a nuevos talentos.

El Instituto Municipal de Cultura de Saltillo invita a bailarinas y bailarines, con o sin experiencia en danza folklórica, clásica o contemporánea, a participar en el proceso de selección para formar parte de este proyecto artístico, reconocido por su disciplina escénica y su compromiso con la preservación y proyección del folklore mexicano.

La convocatoria está dirigida a aspirantes de entre 15 y 29 años de edad, con estatura media-alta, experiencia en alguna disciplina de la danza y trayectoria escénica. Asimismo, se requiere disponibilidad total para ensayos los lunes, miércoles y jueves de 19:00 a 22:00 horas, así como los sábados de 15:00 a 18:00 horas, además de disposición para viajar y una actitud profesional orientada al trabajo en equipo.

De acuerdo con las bases, también se abrirá un espacio para principiantes dentro del grupo experimental de la compañía, quienes deberán presentarse igualmente a la audición para su valoración.

Las y los aspirantes deberán presentarse con ropa y material de trabajo adecuados. En el caso de las mujeres, se solicita leotardo y mallas negras, zapatos de folklor, falda de ensayo doble circular y cabello recogido. Para los varones, mallas negras, camiseta negra ajustada al cuerpo y botines de danza folklórica.

La audición consistirá en una prueba de acondicionamiento físico y flexibilidad, así como una clase de zapateado y ejecución de repertorio, con el objetivo de evaluar las capacidades técnicas y escénicas de cada participante.

El registro se realizará el sábado 17 de enero a las 14:30 horas, en las instalaciones del Centro de Estudios Musicales “Jonás Yeverino Cárdenas”. La audición se desarrollará de 15:00 a 16:30 horas.

Para realizar el pre-registro y solicitar mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 844 666 51 02.

