Estas son las actividades que el Instituto Municipal de Cultura trae a Saltillo por el mes de enero

La cartelera de actividades del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo ya está disponible en sus redes sociales y en ella se encuentran los eventos y talleres que podremos disfrutar durante este primer mes del año. En público para el público La Ruta más Creativa continúa el próximo domingo 11 de enero de 15:00 a 19:00 horas, frente a la Biblioteca Manuel Múzquiz Blanco en la Alameda Zaragoza, en una jornada llena de actividades para toda la familia. Las actividades también llegarán a la Plaza el Minero de la colonia La Fragua el 25 de enero en el mismo horario. El miércoles 21 de enero a las 19:30 el maestro Eduardo Figueroa Orrantia impartirá la charla “Música, danza y cinematografía” en el salón de ensayos del Centro de Estudios Musicales, en el cruce de Purcell y Aldama sobre la Alameda.

La presentación de la colección Letras del Desierto se retoma este mes con “La miniaturas de quién” de Primavera López Colunga, el viernes 16 a las 19:00 horas en el Centro Cultural Casa Purcell y “Parada Técnica” de César Iván Borbolla Torres, el viernes 23 a la misma hora y lugar. Igual en el área literaria se presentará la plaquette “Luces de la memoria”, con textos realizados en el curso de literatura creativa “Libro de la vida”, impartido por Laura Luz Morales en el Centro Comunitario Espinoza Mireles. El evento será el jueves 29 a las 18:00 horas en el García Carrillo. También habrá música con la gala inaugural de la Compañía de Ópera de Saltillo el día 24 de enero a las 19:00 horas en el Centro Cultural Vito Alessio Robles. La entrada es gratuita.