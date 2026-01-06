Estas son las actividades que el Instituto Municipal de Cultura trae a Saltillo por el mes de enero
No te pierdas ninguno de los eventos que llegan este mes para iniciar el año con arte y con cultura en la ciudad
La cartelera de actividades del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo ya está disponible en sus redes sociales y en ella se encuentran los eventos y talleres que podremos disfrutar durante este primer mes del año.
En público para el público
La Ruta más Creativa continúa el próximo domingo 11 de enero de 15:00 a 19:00 horas, frente a la Biblioteca Manuel Múzquiz Blanco en la Alameda Zaragoza, en una jornada llena de actividades para toda la familia. Las actividades también llegarán a la Plaza el Minero de la colonia La Fragua el 25 de enero en el mismo horario.
El miércoles 21 de enero a las 19:30 el maestro Eduardo Figueroa Orrantia impartirá la charla “Música, danza y cinematografía” en el salón de ensayos del Centro de Estudios Musicales, en el cruce de Purcell y Aldama sobre la Alameda.
La presentación de la colección Letras del Desierto se retoma este mes con “La miniaturas de quién” de Primavera López Colunga, el viernes 16 a las 19:00 horas en el Centro Cultural Casa Purcell y “Parada Técnica” de César Iván Borbolla Torres, el viernes 23 a la misma hora y lugar.
Igual en el área literaria se presentará la plaquette “Luces de la memoria”, con textos realizados en el curso de literatura creativa “Libro de la vida”, impartido por Laura Luz Morales en el Centro Comunitario Espinoza Mireles. El evento será el jueves 29 a las 18:00 horas en el García Carrillo.
También habrá música con la gala inaugural de la Compañía de Ópera de Saltillo el día 24 de enero a las 19:00 horas en el Centro Cultural Vito Alessio Robles. La entrada es gratuita.
Arte para todos
El Museo Rubén Herrera inaugurará el 14 de enero a las 19:00 horas la exposición “El Silencio” de la artista Brenda Cristán, mientras que en el Centro Cultural Teatro García Carillo se inaugurará la cuarta edición de la colectiva “Cerámica del Desierto”, el día 29 a las 19:00 horas., que celebra a los escultores y ceramistas de Coahuila, con presencia de artistas y artesanos de Saltillo, Torreón y Monclova.
Talleres para niños y grandes
Las audiciones para el ingreso al Centro de Estudios Dancísticos se retoman este 2026 y habrá horarios disponibles para niños y niñas de 8 a 11 años los viernes 9, 16, 23 y 30 de enero. Es necesario agendar cita a los teléfonos 844 203 2358 y 844 219 9515.
También se llevará a cabo una masterclass de producción audiovisual a cargo de Frank Flores, los días 16 y 17 de de enero de 18:00 a 20:00 horas y el 18 de enero de 11:00 a 15:00 horas en el Centro Cultural Teatro García Carrillo. Habrá una cuota de recuperación para el expositor y los informes se pueden adquirir al teléfono 81 14 76 3583.
De igual forma sigue abierto el taller de dibujo y observación “Dibujo vivo” tanto para principiantes como avanzados. Las inscripciones son en enero al correo artesvisuales.imcs2527@gmail.com y las sesiones son los jueves de 16:00 a 17:30 horas a partir de febrero.
Asimismo la Compañía Folklórica de Saltill Ixtle-Coahuila lanzó su convocatoria para bailarines con o sin experiencia que deseen formar parte de esta agrupación. Las audiciones se llevarán a cabo el día 17 de enero, día en que también se realizará el registro, de 15:00 a 16:30 horas, en el Centro de Estudios Musicales.