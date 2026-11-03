Tec de Saltillo reanudará clases este miércoles tras siete días de paro

Luego del levantamiento del plantón por parte del Movimiento Estudiantil Burros Pardos que duró 7 días, el Instituto Tecnológico de Saltillo anunció este martes por la tarde que el miércoles 4 de noviembre se reanudarán las clases y labores administrativas.

Mediante un comunicado oficial emitido 3 horas después de la liberación de la importante vía al norte de la capital coahuilense, la Dirección del Tecnológico Nacional de México, campus Saltillo, confirmó el regreso a la normalidad académica, tras una prolongada jornada de negociaciones que iniciaron formalmente este lunes a las 12:00 horas.

La institución informó que la reapertura fue posible mediante la firma de acuerdos y compromisos relacionados con el pliego petitorio presentado por los manifestantes, lo que permitirá dar continuidad al semestre agosto-diciembre y recuperar las actividades que permanecieron suspendidas durante el conflicto.

Mientras tanto, integrantes del movimiento estudiantil continúan trabajando dentro del plantel en la elaboración de un informe dirigido al resto de la comunidad del Tecnológico, con el propósito de dar a conocer los acuerdos alcanzados por sus representantes durante las mesas de diálogo con las autoridades institucionales.

Este documento permitirá informar a los alumnos sobre los compromisos asumidos por la Dirección del plantel y los resultados de las negociaciones que llevaron al levantamiento del bloqueo, aunque hasta el momento no se ha difundido públicamente el contenido íntegro de los acuerdos firmados.

De acuerdo con un primer informe institucional, durante el lunes 2 de noviembre se desarrolló una mesa de negociación en la que participaron representantes de la Dirección Jurídica del TecNM, autoridades del plantel y estudiantes acompañados por su representante legal, quienes revisaron nueve puntos del pliego petitorio.

Después de más de tres horas de conversaciones, los manifestantes solicitaron un receso para analizar las propuestas en asamblea. Posteriormente, durante la madrugada del martes, se retomó el proceso de diálogo que finalmente permitió alcanzar los acuerdos.

La Dirección del Tecnológico reconoció la participación del director general del TecNM, Ramón Jiménez López, así como del equipo jurídico encabezado por Antonio Pérez Méndez, con intervención de los abogados Yolanda López Kumagay y Jair Armas Lara.

También destacó la participación de representantes estudiantiles, entre ellos Oswaldo Maldonado Serrano, así como del Consejo Ejecutivo Estudiantil de Educación Superior Tecnológica del Noreste.

Con la reapertura del campus, 7 mil 500 estudiantes podrán regresar a las aulas, mientras permanece pendiente conocer públicamente los compromisos específicos, sus plazos de cumplimiento y los mecanismos para dar seguimiento a las demandas que dieron origen al movimiento.

Por su parte, la directora del plantel, Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, quien se mantiene al frente del plantel estudiantil, dará a conocer este miércoles la información relacionada a la reorganización del calendario institucional y las nuevas fechas de eventos que debieron cancelarse o posponerse durante el paro estudiantil, entre ellos el lanzamiento del Burrito, que inicialmente estaba programado para este 6 de noviembre.