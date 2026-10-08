Tec Saltillo analiza medidas de seguridad; buscan involucrar a estudiantes en el desarrollo de tecnología de prevención

La directora de la institución, Ania Sánchez Ruiz, señaló que anteriormente el plantel contó con algunos arcos de seguridad, pero actualmente no están en funcionamiento, por lo que la institución busca revisar las condiciones para implementar medidas que permitan salvaguardar a toda la comunidad.

Tras el ataque en una secundaria en Torreón, el pasado 1 de octubre, el Tecnológico Nacional de México, Campus Saltillo, informó que se analizan medidas para reforzar la protección de estudiantes, docentes y personal administrativo en el campus local.

La directora indicó que el tema ya fue abordado con otros directivos y que se trabaja en una comisión de salud mental, al considerar necesario atender tanto a los estudiantes como a los trabajadores de la institución.

“Creo que sí es bien importante atender ese tema a la comunidad estudiantil y también proteger o salvaguardar la integridad de los docentes”, afirmó.

Ania Sánchez reconoció que por ahora no existe un plan definido a corto plazo para instalar nuevos mecanismos de seguridad, aunque adelantó que se revisarán alternativas junto con el área jurídica del Tecnológico para determinar qué medidas pueden implementarse.

En un panorama más amplio, Antonio Andrés Pérez Méndez, director jurídico del Tecnológico Nacional de México, explicó que en el país se han establecido acercamientos con autoridades estatales, incluyendo Coahuila, donde tiene presencia la institución, para solicitar apoyo mediante patrullajes y cámaras de vigilancia en los alrededores de los planteles.

Explicó que el próximo 15 de octubre se contempla una firma de convenio a nivel nacional, en la que participarán directores de los institutos del estado y se abordará el tema de la seguridad.

Además, mencionó que se analizan mecanismos de control de acceso y vigilancia, así como medidas para supervisar el uso de los lockers de los estudiantes, luego de que en otro campus se detectara mariguana almacenada.

Sobre la posibilidad de instalar arcos de seguridad en los planteles, explicó que su adquisición depende de los recursos disponibles y de que cada instituto contemple este tipo de herramientas dentro de su Programa Operativo Anual.

Pérez Méndez consideró necesario avanzar en este tipo de medidas a nivel nacional y planteó también la posibilidad de involucrar a los propios estudiantes de ingeniería en el desarrollo de tecnologías de seguridad que puedan ser utilizadas dentro de los planteles.