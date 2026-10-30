TecNM convoca a mesas de diálogo en el Instituto Tecnológico de Saltillo tras protestas estudiantiles

La Dirección Jurídica del Tecnológico Nacional de México (TecNM) anunció la apertura de mesas oficiales de diálogo con la comunidad estudiantil del Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS). La convocatoria fue notificada formalmente esta tarde mediante el oficio M00.0.2/01 203/2026, fechado el 30 de octubre de 2026 y emitido por Antonio Andrés Pérez Méndez, director jurídico de la institución.

De acuerdo con el documento, se integrará una comisión de abogados de la Dirección Jurídica que acudirá a las instalaciones del plantel los días 5 y 6 de noviembre, a las 10:00 horas. Las sesiones se llevarán a cabo en la sala de juntas del Centro de Información del Instituto Tecnológico de Saltillo, ubicado sobre el bulevar Venustiano Carranza. Las autoridades señalaron que los encuentros se realizarán exclusivamente con la comunidad estudiantil, bajo un marco de respeto y colaboración mutua. Con el propósito de agilizar las conversaciones, solicitaron a los estudiantes enviar previamente su pliego petitorio a una dirección de correo electrónico institucional antes del inicio de las mesas formales.

LAS PETICIONES DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL La intervención de las autoridades federales responde a la manifestación pacífica que los alumnos mantienen desde el martes 27 de octubre en el exterior del plantel, sobre el bulevar Venustiano Carranza. Durante la protesta, la comunidad estudiantil elaboró el denominado «Pliego petitorio de los no negociables», que contempla 12 demandas fundamentales. La primera es garantizar la protección de los estudiantes y evitar represalias contra los manifestantes mediante una carta general. También solicitan la separación inmediata de las actividades frente a grupo de integrantes del TecNM que acumulen denuncias, incluidos casos de acoso.

Entre sus demandas también se encuentran la realización de una auditoría externa a la institución y la presentación transparente de las facturas correspondientes a los patrocinios de la competencia deportiva 5K Go Burros. En materia de infraestructura, exigen la rehabilitación urgente de los sanitarios, con abastecimiento continuo de insumos de higiene; la reparación del techo y el piso del área cultural, así como la asignación de recursos para el mantenimiento de los laboratorios de todas las especialidades.

Además, piden ampliar y garantizar el cumplimiento de los horarios del servicio de enfermería, así como habilitar una línea de comunicación para solicitar el uso del elevador en caso de emergencias médicas. Por último, plantean la creación de organismos de apoyo para mujeres, hombres y grupos vulnerables, además de integrar un comité de vigilancia estudiantil que supervise el cumplimiento de los acuerdos.

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