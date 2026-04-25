TecNM Saltillo abre ingreso directo a bachilleratos de la región

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Saltillo
/ 25 abril 2026
    TecNM Saltillo abre ingreso directo a bachilleratos de la región
    Firma de anexo impulsa acceso de bachillerato a educación superior tecnológica. CORTESÍA

Acuerdo con DGETI facilita continuidad educativa para jóvenes de media superior hacia ingeniería, bajo lineamientos definidos

El Instituto Tecnológico de Saltillo formalizó un anexo de colaboración con planteles de Saltillo y Ramos Arizpe, pertenecientes a la DGETI, con el objetivo de facilitar el acceso de estudiantes de nivel Medio Superior a sus programas académicos mediante un esquema de “libre tránsito”.

El convenio beneficia a la comunidad estudiantil del CETIS 48, CBTIS 97 y CBTIS 235, así como al CETIS 60 de Ramos Arizpe y al CECyTEE, quienes podrán incorporarse a la institución cumpliendo con los requisitos establecidos en el documento firmado en la sala de juntas del Centro de Información “Federico Berrueto Ramón”.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/tecnm-saltillo-se-suma-a-jornada-nacional-por-la-tierra-con-mural-mundialista-KK20197296

En el acto estuvieron presentes directivos de los distintos planteles, entre ellos Luis Arcadio de la Peña Martínez, Claudia Salinas Cabrera, Luis Adolfo Montañés Narro y Ramiro Mejía González, en representación de sus respectivas comunidades educativas.

VINCULACIÓN ACADÉMICA FORTALECE TRAYECTORIAS EDUCATIVAS

La ceremonia fue encabezada por la directora del TecNM-Saltillo, Ania Sánchez, acompañada por la subdirectora académica Tere Borrego Jiménez y la jefa de Desarrollo Académico, Jéssica Valverde Nuncio, quien asistió junto a parte de su equipo de trabajo.

También participó Ana Robledo Corpus, coordinadora de Educación a Distancia y TecNM Virtual, reforzando la relevancia de este acuerdo para ampliar oportunidades formativas en distintas modalidades.

Con esta acción, la institución consolida la articulación entre niveles educativos y promueve rutas claras para que las y los estudiantes continúen su formación profesional en áreas tecnológicas.

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