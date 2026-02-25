Universidad Autónoma de Coahuila abre registro para Bachillerato en Línea

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Coordinación General de Educación a Distancia, abrió la convocatoria para ingresar al Bachillerato en Línea, una alternativa educativa dirigida a quienes buscan concluir la Educación Media Superior bajo una modalidad virtual y flexible.

Las personas interesadas deberán realizar su registro en el sitio https://www.registrocged.uadec.mx a más tardar el 28 de febrero, ya que el inicio de clases está programado para el 9 de marzo de 2026.

TE PUEDE INTERESAR: Confirman dos casos más de sarampión en La Laguna; suman 4 en Coahuila, todos en la misma familia

El programa tiene como objetivo ofrecer Educación Media Superior de calidad mediante un modelo propedéutico basado en competencias, apoyado en el uso estratégico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Esta modalidad virtual permite a las y los estudiantes avanzar en su formación académica con mayor flexibilidad de horarios, estimando una duración de entre un año y medio y dos años.

El plan de estudios contempla 22 materias y tres asignaturas optativas, que se cursan a través del Campus Virtual http://campusvirtual.uadec.mx/. Para obtener el certificado, el alumnado deberá acreditar la totalidad de las asignaturas y cumplir con el proceso de Servicio Social.

En cuanto a los requisitos, la documentación deberá entregarse en original —acta de nacimiento, CURP y certificado de secundaria— del 2 al 13 de marzo en la Coordinación General de Educación a Distancia, ubicada en el edificio “D”, segundo piso, en Unidad Camporredondo.

El costo de inscripción anual es de 5 mil 630 pesos, además de dos cuotas internas semestrales de 550 pesos cada una.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono (844) 410 99 54 o vía WhatsApp al (844) 869 88 44; también pueden consultar los sitios http://www.uadec.mx/cged/ y http://www.cged.uadec.mx/, así como la página de Facebook UAdeC Virtual.