TecNM Saltillo se suma a jornada nacional por la Tierra con mural mundialista

En Saltillo, cerca de 100 estudiantes, personal docente y no docente, así como el cuerpo directivo, encabezado por Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, Directora del TecNM-Saltillo; participaron en la Jornada Nacional de Tequios por la Tierra y Murales Mundialistas, que se celebró de manera simultánea en todo el País, evento donde de igual forma conmemoró el Día por la Tierra. El Estadio “Carlos Roldán Sanders” fue sede de esta jornada que inició desde temprano con limpieza en las áreas aledañas, así como reforestación de una parte lateral de este espacio.

En el evento, se dio cita también Ana Luisa Guerrero Piña, Titular del Instituto Mexicano de la Juventud en Coahuila, junto con su equipo de trabajo. Las y los participantes estuvieron en una transmisión en vivo con la mañanera de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Al final del evento, la directora, agradeció el apoyo a todas y todos los participantes en esta jornada que promueve la conciencia ambiental y la participación comunitaria. MURAL MUNDIALISTA EN EL CAMPUS El mural se realizó en honor a Gary Lineker, quien fuera jugador de la Selección de Inglaterra en el Mundial México 1986, y quien junto con su equipo, entrenó en ese estadio cuando tenía superficie de tierra. En aquella ocasión, Lineker se convirtió en el ganador de la “Bota de Oro”, pese a que Inglaterra perdió en semifinal ante Argentina en la famosa llamada, “La Mano de Dios”, de Diego Armando Maradona.

Al final de este certamen internacional, el ícono de la selección inglesa se colgó el máximo galardón de un Mundial, al lograr 6 goles para su selección. Dicho mural es realizado por el grupo cultural de pintura, encabezado por el promotor, Christián Rodríguez Domínguez y se prevé esté finalizado previo al Mundial de Futbol que se realiza en nuestro País, en Canadá y Estados Unidos de manera simultánea. Los autores de este mural, son Valentina Jazmín Flores Cepeda, Dulce Vianney llamas Ortiz, Jesús Emmanuel Guillermo González, Valeria Guadalupe Vallejo Cruz, Liliana Murillo Covarrubias y Luisa Fernanda Rodríguez Ramírez.

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