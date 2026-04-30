TecNM Saltillo reúne a 27 empresas en Feria del Empleo; ofertan 300 vacantes a los alumnos

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Saltillo
/ 30 abril 2026
    TecNM Saltillo reúne a 27 empresas en Feria del Empleo; ofertan 300 vacantes a los alumnos
    Autoridades académicas y representantes del sector empresarial encabezaron el evento. CORTESÍA

Encuentro impulsa inserción de egresados y estancias profesionales mediante colaboración con sector productivo local

Con la participación de 27 compañías y la oferta de 300 oportunidades, el Instituto Tecnológico de Saltillo llevó a cabo la edición 23 de su Expo Empleo, primera del año 2026, consolidándose como un espacio clave de vinculación entre la academia y el sector productivo.

El evento tuvo como propósito facilitar la incorporación de estudiantes a procesos de residencia profesional, así como ampliar las posibilidades de colocación para egresados en búsqueda de una oportunidad laboral formal. La actividad se desarrolló bajo la coordinación del área de Gestión Tecnológica y Vinculación.

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PUENTE ENTRE FORMACIÓN Y SECTOR PRODUCTIVO

En representación de la directora del plantel, Ania Sánche, el subdirector de Planeación y Vinculación, Ricardo Martínez Alvarado, destacó que este tipo de iniciativas se realizan de manera periódica con el fin de fortalecer la empleabilidad de la comunidad estudiantil y potenciar el desarrollo de competencias técnicas en entornos reales de trabajo.

Subrayó que la interacción directa con empleadores permite a los participantes conocer las demandas actuales del mercado y orientar su perfil profesional hacia áreas de mayor oportunidad.

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PARTICIPACIÓN DE EGRESADOS

En el arranque del evento estuvieron presentes Augusto César Sandino Valdés, gerente de BorgWarner, y Miriam Estrada García, subdirectora del Centro de Competitividad de Coparmex Coahuila, ambos egresados de Ingeniería Industrial del Tecnológico de Saltillo, quienes compartieron su experiencia profesional con los asistentes.

También participaron Gloria Martínez Montemayor, jefa del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación, y Eunice Raziel Carranza Mellado, responsable de la Oficina de Prácticas y Promoción Profesional, quienes coordinaron las actividades del encuentro.

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