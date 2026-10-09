Tecsa inicia operaciones en la UTC con recorridos puntuales

La empresa Tecsa comenzó a prestar el servicio de transporte para la comunidad de la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC), con recorridos que se realizaron en los horarios establecidos durante su primer día de operaciones. Cerca de mil 400 integrantes de la institución utilizaron las rutas para trasladarse a sus clases y regresar a sus hogares.

La incorporación de la empresa se produjo después de varios meses en los que los estudiantes enfrentaron retrasos, interrupciones en los recorridos y problemas para llegar a tiempo a sus actividades académicas. Estas situaciones afectaron a quienes dependen del transporte universitario para acudir diariamente a la institución.

Las fallas en el servicio también representaron gastos adicionales para algunas familias, que tuvieron que buscar otras opciones de traslado para evitar que los jóvenes faltaran a clases. Ante este panorama, el inicio de operaciones de Tecsa fue recibido de manera favorable por parte de los estudiantes.

Desde las primeras horas del día, las unidades comenzaron a cubrir las rutas programadas para el ingreso a la universidad y, posteriormente, los recorridos de regreso. De acuerdo con el balance de la primera jornada, los traslados se realizaron sin contratiempos reportados.

El esquema de operación contempla unidades de respaldo para atender posibles fallas mecánicas u otras eventualidades, con la finalidad de mantener la continuidad del servicio. Con estas medidas, Tecsa inicia una nueva etapa en el transporte de la UTC, con el objetivo de evitar que los estudiantes vuelvan a enfrentar los problemas registrados durante los meses anteriores.