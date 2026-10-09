POLITICÓN: ‘Nuevo dueño’ de AHMSA, de la promesa de multiplicar la producción a pedir prórroga

I. ¿A QUIÉN LE EXTRAÑA? Estaba cantado... ¡pero desde el principio! Por eso, nadie puede decirse extrañado de la noticia que se difundió ayer y da cuenta de la solicitud que José Arturo Domínguez Arteaga, AKA el “nuevo dueño de AHMSA”, hizo al Juzgado que lleva el concurso mercantil de la acerera para que le den otros tres meses para realizar “una verificación integral de activos, conciliación de inventario y certeza patrimonial”, para ver si así se anima a depositar la garantía de seriedad que sigue sin exhibir. Y de los mil 400 millones que ofreció el pasado 25 de septiembre, pues mejor ya ni hablamos... II. JARABE DE PICO Lo ocurrido confirma lo que se ha venido señalando en este espacio: la postura del propietario de CIESA es puro cuento. Y si no, ¿dónde quedaron las promesas de hace dos semanas, cuando afirmó que en seis meses estaría operando AHMSA de nuevo, que había ofrecido “el doble de lo que querían” por la empresa y que iba a multiplicar por 12 la capacidad productiva de la acerera? Pues en lo que se ha señalado reiteradamente en este espacio: en puro cuento.

III. ADEUDOS I Ahora que se habla de la inminente construcción del acuaférico de Saltillo, los que conocen bien las finanzas de la empresa que dirige Iván José Vicente dicen que nada mejor le podría pasar al organismo operador que recibir de la Comisión Nacional del Agua el dinero que les adeuda y suma varias decenas de millones de pesos. ¿Cómo es que la Conagua le debe dinero a Agsal? Pues es que existe un programa federal de estímulos a los organismos operadores, el cual consiste en regresarles las cuotas que pagan por la extracción de agua, si realizan inversiones y cumplen con ciertos parámetros. IV. ADEUDOS II Agsal se encuentra entre los organismos que anualmente reciben el estímulo, pero resulta que la Conagua ha dejado de cumplir con los pagos y eso ha provocado que el adeudo se acumule de forma importante. A estas alturas, nos dicen, la cifra es abultada y casi equivale a la mitad del costo del acuaférico. Vendría bien que todos los actores políticos saltillenses unieran esfuerzos para que ese dinero llegara a las arcas de la empresa mixta lo antes posible... ¿O eso no interesa?

V. ¿POR EL 7? María Bárbara Cepeda se integró al gobierno estatal después de la contienda por el Senado. Al frente de la Secretaría de Vinculación ha mantenido contacto con ciudadanos, empresarios, organizaciones sociales y autoridades municipales. Esa tarea –dicen– le ha permitido ampliar relaciones y conocer necesidades desde una responsabilidad distinta a la electoral. Su equipo argumenta que esa experiencia es clave para quien quiera volver a competir. Tal vez por eso su nombre empieza a mencionarse para una diputación federal. El PRI tendrá que valorarlo. María Bárbara ya conoce la campaña; ahora tendría que mostrar qué le añadió su paso por el gobierno. VI. OTRA VUELTA La diferencia respecto de la contienda anterior está en el trabajo acumulado en el Ejecutivo estatal y en las relaciones con empresarios, municipios y sectores sociales. Eso puede ayudarle a construir una candidatura. El cargo le da interlocutores, pero una elección exige respaldo ciudadano. Ahí estaría la prueba: convertir la experiencia de gestión en razones para votar por ella. Por ahora, su nombre vuelve a la conversación con algo más que ganas. ¿Será?

VII. LA OTRA CARTA Sobre lo publicado ayer de Leticia Bravo Ostos, nos hacen una precisión: impulsar a sus dos asesoras no sería la apuesta principal, sino una manera de distraer la atención. Según quienes conocen esos movimientos, el perfil que realmente quisiera ver en la presidencia del IEC es Patricia Guel Dávila, quien estuvo al frente de Administración durante la gestión de Rodrigo Paredes. La versión cambia la lectura: mientras se habla de las asesoras, la operación tendría otra destinataria. Falta ver hasta dónde llega ese respaldo y qué decide el INE. Por ahora, nos cuentan que estábamos mirando las cartas sobre la mesa, cuando la importante seguía debajo. VIII. EQUIPAJE PENDIENTE Patricia Guel no llegaría sólo con experiencia en el Instituto Electoral de Coahuila. Tiene procedimientos administrativos abiertos, derivados de su paso por la Dirección de Administración del IEC, los cuales deberán resolverse en el Tribunal de Justicia Administrativa. Falta conocer su alcance y estado: no equivalen a una responsabilidad acreditada, pero tampoco son un detalle para esconder bajo el currículum. La experiencia cuenta; las cuentas de esa experiencia también.