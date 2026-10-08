México vs Jamaica: Tri Femenil afronta su última prueba rumbo al Mundial 2027; horario y transmisión

La Selección Mexicana Femenil abrirá sus últimos ensayos antes del Campeonato Concacaf W. Este viernes recibirá a Jamaica en el Estadio Victoria, en el primero de dos amistosos de la Fecha FIFA con la mira en regresar al Mundial. El juego comenzará a las 7 de la noche y se verá por TUDN y ViX. Además, la cita tendrá un ingrediente especial: será la primera presentación del Tricolor Femenil en Aguascalientes, ante la afición que espera ver a las figuras nacionales.

Pedro López aprovechará el compromiso para evaluar variantes, mejorar la contundencia y consolidar su 11 titular. En la convocatoria destacan Charlyn Corral, goleadora del Pachuca; Jacqueline Ovalle, del Orlando Pride; Scarlett Camberos, del América, y Rebeca Bernal, del Manchester United. Las Águilas aportan seis futbolistas a la concentración, mientras que Kenti Robles, Alice Soto, Diana Ordóñez y Montserrat Saldívar amplían las alternativas del entrenador.

Para Ovalle, originaria de Aguascalientes, jugar en casa añade atractivo a esta primera confrontación. Jamaica no será un adversario de trámite. Las Reggae Girlz llegan tras superar con pleno de victorias su primera fase eliminatoria, con triunfos sobre Nicaragua, Guyana, Antigua y Barbuda y Dominica. Su velocidad y fortaleza física exigirán a una defensa mexicana que apunta a noviembre. El antecedente reciente favorece al Tri: en abril de 2025 derrotó dos veces a las caribeñas, primero 3-0 y después 4-0, durante el MexTour W.

Sin embargo, el objetivo no será únicamente repetir los marcadores, sino traducir el dominio en un funcionamiento sólido frente a una rival de la región. La doble confrontación servirá como ensayo para el choque ante Haití del 28 de noviembre, en los Cuartos de Final del Campeonato Concacaf W, certamen que reparte boletos al Mundial Femenil de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Después de Aguascalientes, México y Jamaica volverán a medirse el martes, también a las 7 de la noche, en el Estadio Corregidora de Querétaro. Serán los últimos ajustes antes de que la Selección Mexicana Femenil afronte su verdadero examen continental.