Saltillo-AIFA: primer vuelo nocturno despega con 70% de ocupación

El primer vuelo nocturno entre Saltillo y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) despegó el miércoles 7 de octubre con alrededor de 130 pasajeros, lo que representó cerca del 70 por ciento de ocupación, informó Óscar Pérez Benavides, director de Servicios Aeroportuarios de Coahuila. La nueva frecuencia forma parte de una prueba de Viva Aerobus que se extenderá hasta el 31 de octubre, con operaciones los miércoles y jueves. El funcionario señaló que durante este mes se evaluará la respuesta de los pasajeros para determinar si los horarios se mantienen de forma permanente.

“El primer vuelo nocturno tuvo una aceptación favorable. En esa salida viajaron cerca de 130 personas, lo que representó alrededor del 70 por ciento de ocupación”, detalló Pérez Benavides. El trabajo ahora, agregó, está enfocado en alcanzar el mayor número posible de pasajeros para que la ampliación pueda sostenerse. HORARIOS DE LAS FRECUENCIAS Los miércoles, el vuelo despega del AIFA a las 17:17 horas y llega a Saltillo a las 18:45. La salida de regreso está programada a las 19:25, con aterrizaje en el AIFA a las 21:03. Los jueves, la aeronave parte del AIFA a las 18:42 y aterriza en Saltillo a las 20:10. Desde la terminal coahuilense sale a las 20:50 y llega a su destino a las 22:28. Con estos horarios, los pasajeros pueden salir después de su jornada laboral o trasladarse desde la noche anterior para atender compromisos al día siguiente. Pérez Benavides sostuvo que el seguimiento a la ocupación durante este mes permitirá valorar la posibilidad de mantener el servicio.

La incorporación de los nuevos horarios tiene como antecedente la ocupación de entre el 90 y el 95 por ciento que registraron los vuelos entre Saltillo y el AIFA durante los últimos meses, una respuesta que llevó a la aerolínea a probar dos frecuencias adicionales por semana. El director agregó que existe coordinación con la aerolínea y el sector aeroportuario para dar seguimiento a estas operaciones. Paralelamente, el Gobierno del Estado mantiene gestiones para ampliar las posibilidades de conexión con otros destinos nacionales.