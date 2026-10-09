Arremete Trump contra el Comité del Nobel de la Paz por no concederle a él el galardón y sanciona a la Corte Penal Internacional

WASHINGTON- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió este viernes una publicación que critica duramente la decisión del Comité del Nobel de la Paz de conceder el galardón a la jurista sudafricana Navanethem ‘Navi’ Pillay, y no reconocer en su lugar los logros del estadounidense. Trump, conocido por codiciar abiertamente el premio, no se ha pronunciado directamente aún, pero sí republicó un mensaje en su red Truth Social donde el usuario Schoenlaw advierte que el “Comité Nobel ha quedado irremediablemente desacreditado y ha degradado el otrora prestigioso Premio Nobel de la Paz” al otorgárselo a Pillay.

”Pillay manifiesta un odio descarado hacia EE.UU. e Israel. Desde su cargo, ha elogiado a terroristas y ha recompensado a Hamás. Llevó a cabo una ‘investigación’ fraudulenta en la que afirmaba que Israel había cometido genocidio y exigía que se emprendieran acciones judiciales”, continúa el largo post. El usuario agrega que Pillay, que ha ejercido como jueza del Tribunal Superior de Sudáfrica, del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y de la Corte Penal Internacional (CPI), y fue alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “jamás ha hecho nada por fomentar la paz; más bien, todo lo contrario”. En su lugar, la publicación resalta las reivindicaciones repetidas este miércoles por el propio Trump, quien insiste en que se merece el premio porque ha resuelto ocho guerras y trabaja por poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania. (En el Comité del Nobel de la Paz) “tienen fama de no otorgárselo a gente como yo”, advirtió el mandatario, quien libra una guerra contra Irán desde hace más de siete meses y ha elogiado en varias ocasiones a la ganadora anterior, la líder opositora venezolana María Corina Machado, por entregarle la medalla del galardón.

Pillay, que hasta hace poco presidió la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado, la cual determinó que Israel había cometido un genocidio en Gaza, fue galardonada “por su labor en favor de la paz y el derecho internacional”. La jurista dedicó el premio a todos los supervivientes de crímenes de guerra y a los defensores de la justicia internacional y bromeó con entregarle también el galardón físico a Trump.

”Muchas gracias, si aplauden un poco más, puede que comparta este premio con Trump”, dijo al llegar este viernes a una rueda de prensa en Alemania, según un vídeo difundido en las redes sociales por la secretaria general de Amnistía Internacional (AI), Agnés Callamard. SANCIONA A LA CORTE PENAL INTERNACIONAL TRAS ELNOBEL A UNA DE SUS EXJUEZAS La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes sanciones a la Corte Penal Internacional (CPI) apenas horas después de que se conociera que el Premio Nobel de la Paz había recaído en una de sus exjuezas, la sudafricana Navi Pillay.

”Hasta la fecha, Estados Unidos ha impuesto sanciones a 17 personas. Hoy, el Departamento de Estado anuncia medidas adicionales para defender la soberanía estadounidense y neutralizar la amenaza que representa la CPI”, anunciaron en un comunicado desde el Departamento de Estado de Estados Unidos. ”Estados Unidos nunca se unió a la Corte. No la necesitamos. Y no la queremos”, dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, quien afirmó que “durante décadas, tanto republicanos como demócratas rechazaron la idea de que la Corte Penal Internacional tuviera la facultad de enjuiciar a ciudadanos estadounidenses, militares en servicio activo o líderes políticos”.

”Prohibiremos las transacciones con este tribunal ilegítimo, cortando sus recursos y paralizando su capacidad para actuar en nuestra contra”, advirtió Rubio en un mensaje de vídeo publicado en redes sociales. La nota indició que “el Departamento del Tesoro está emitiendo un conjunto de licencias generales que autorizan ciertas transacciones que involucran a la CPI para proteger los intereses de Estados Unidos”. Rubio rechazó “el enjuiciamiento de ciudadanos estadounidenses: militares que defienden su país, agentes de la Patrulla Fronteriza que protegen a nuestra nación y líderes electos que garantizan nuestra seguridad nacional” y aseguró que “Trump jamás permitirá que la Corte Penal Internacional procese a ciudadanos estadounidenses”. Pese a las sanciones, Rubio defendió que confiaba en “una solución diplomática”. Además, mostró la determinación de Estados Unidos de continuar su campaña para “desmantelar la CPI ladrillo a ladrillo, hasta que los estadounidenses dejen de sentirse amenazados”. ”Nuestro mensaje es claro: Estados Unidos y su pueblo no están sujetos a la jurisdicción de la CPI”, y añadió “o la CPI cesa sus amenazas, o nosotros acabaremos con la CPI”. La Corte Penal Internacional es un organismo independiente con sede en La Haya, Países Bajos, fundado en 2002 para perseguir y juzgar crímenes de guerra, del que forman parte 125 países, incluidos todos los de la UE y la OTAN, excepto Estados Unidos y Turquía.