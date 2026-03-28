Teresa Rivera ‘Floritere’: una saltillense de millones

Teresa Rivera ‘Floritere’: una saltillense de millones

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Jessica Villarreal
por Jessica Villarreal

Conocida en internet como “Floritere”, ella es madre y creadora de contenido. Actualmente cuenta con millones de seguidores en distintas plataformas dando tutoriales y consejos de manualidades con materiales reciclados

Saltillo
/ 28 marzo 2026
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Teresa Rivera, cuyo nombre artístico es “Floritere”, es una mujer creativa y familiar, líder de una comunidad de personas fanáticas de las manualidades.

Desde sus inicios en el 2007 fue pionera en plataformas como YouTube, experimentando con videos caseros grabados con su celular de tres megapíxeles, cuando aún era complicado entender esta nueva era de la tecnología.

En su antigua página “El Blog de Floritere”, se deja ver su conexión con la audiencia, principalmente madres jóvenes que vivían la misma etapa que ella. Aún se observan comentarios pidiéndole consejos de manualidades y compartiendo la empatía por su trabajo.

Todo comenzó cuando hizo una carta de gel para un regalo, lo compartió en su cuenta y vinieron los comentarios, las dudas, los tips.

“Floritere” optó por usar materias primas reciclables, ya que otras cuentas de contenido de manualidades usaban materiales difíciles de conseguir o a un precio elevado.

“Las manualidades son una terapia y todos podemos ser creativos con cosas que tenemos en nuestra casa y a costo accesible”, comentó Flori.

“Siempre quise compartir un poquito de mi vida personal, tuve a mis hijas y deseaba hacer cosas que se relacionaran con lo que yo estaba viviendo. Prácticamente he crecido y mi contenido ha ido avanzando junto conmigo¨, dijo la youtuber.

$!De mamá creadora a referente de Do It Yourself accesible.
De mamá creadora a referente de Do It Yourself accesible. FOTO: LUIS MELÉNDEZ

Al principio fue difícil. Tuvo molestias por videos que se hicieron virales en plataformas como YouTube y ya existían creadores de contenido en las ciudades grandes. Saltillo no figuraba en este mundo digital y menos con enfoque en las manualidades.

Incluso explicar este nuevo trabajo a su familia fue una tarea. Sus padres desconfiaban y temían de la autenticidad. El envío de sus datos para los primeros pagos, que en ese entonces era un cheque físico, generó incertidumbre. Finalmente, el primer cheque llegó hasta su domicilio casi dos meses después.

Para ella crear contenido es una herramienta para tener una solvencia económica. Este proyecto le da la posibilidad de estar más tiempo con sus seres queridos y el privilegio de criar a sus hijas desde casa.

Las manualidades son una terapia y todos podemos ser creativos con lo que tenemos en casa”. Floritere.

Aunque claro, hay retos. “No es un trabajo fácil, por el horario, la rutina y dependes de los anunciantes quienes son los que invierten más en publicidad. No es tan sencillo hacerse viral y hacerte ‘millonario’. Sí sucede pero son casos muy contados”, reveló.

Todos los meses genera ingresos pero también confiesa que en ocasiones han sido bajos y tiene que organizarse para los meses que no son tan altos en ganancias. Pero reitera que es una ventaja poder trabajar en el tiempo que sus hijas están en la escuela, ya que es cuando hace el trabajo de grabación y edición de los videos.

Monitazar con las marcas también es una forma de ingreso y lo realiza desde el 2011. Los primeros patrocinios que recibió fueron por medio de la plataforma de YouTube. Pero, ¿cuánto cobrar? era la gran duda de ella y otros generadores de contenido. Para ello tuvieron que informarse y apoyarse entre la propia comunidad de influencers.

Actualmente monetiza para YouTube, Facebook , TikTok y TikTok Shop, siendo esta última la ideal para mujeres a las que les gusta la venta, ya que los pagos se hacen por comisión. En ese sentido, Flori recuerda que su primer patrocinio fue con la marca de juguetes Mattel.

$!Manualidades simples que construyen un proyecto de vida.
Manualidades simples que construyen un proyecto de vida. FOTO: LUIS MELÉNDEZ

Recientemente ha sido contratada por grandes empresas como Netflix, para realizar videos pagados, acudir a eventos de presentaciones de series y películas.

“Floritere” aconseja a las mujeres que quieren emprender en redes sociales que lo hagan de manera natural, que se enfoquen en algo que les guste y les apasione, ya que es mucho trabajo estar realizando contenido de manera constante.

Ella señala que lo importante es empezar con lo que tengamos. En la actualidad tenemos más posibilidades de tener acceso a una computadora o un móvil.

Y en cuanto al proceso creativo, comenta que casi todo lo hace desde su celular y que es importante arriesgarse a experimentar formatos, fondos, voz, etcétera, para ir descifrando también qué es lo que más le gusta a la audiencia.

$!Flori comparte que las manualidades son una terapia.
Flori comparte que las manualidades son una terapia. FOTO: LUIS MELÉNDEZ

Eso sí, hay una recomendación muy específica: “empezar por la plataforma de Tik Tok, ya que es la más noble y genera más vistas”, señala.

Además de su proyecto en plataformas, hace libros imprimibles que se diseñan y se venden digitalmente. Ella le enseña a su público cómo armarlos y también cuenta con libros para colorear.

Sus redes sociales siguen creciendo y evolucionado a través de los años. Y frente al cambio constante, comparte que no hay que asustarse, sino adaptarse e innovar.

Uno de sus próximos objetivos es darse a conocer más en su localidad; hacer talleres de manera presencial y lograr tener un espacio artístico donde más mujeres puedan desarrollar cursos y al igual que ella, emprender y alcanzar los sueños.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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