Teresa Rivera ‘Floritere’: una saltillense de millones

Teresa Rivera, cuyo nombre artístico es “Floritere”, es una mujer creativa y familiar, líder de una comunidad de personas fanáticas de las manualidades. Desde sus inicios en el 2007 fue pionera en plataformas como YouTube, experimentando con videos caseros grabados con su celular de tres megapíxeles, cuando aún era complicado entender esta nueva era de la tecnología. En su antigua página “El Blog de Floritere”, se deja ver su conexión con la audiencia, principalmente madres jóvenes que vivían la misma etapa que ella. Aún se observan comentarios pidiéndole consejos de manualidades y compartiendo la empatía por su trabajo. Todo comenzó cuando hizo una carta de gel para un regalo, lo compartió en su cuenta y vinieron los comentarios, las dudas, los tips. “Floritere” optó por usar materias primas reciclables, ya que otras cuentas de contenido de manualidades usaban materiales difíciles de conseguir o a un precio elevado. “Las manualidades son una terapia y todos podemos ser creativos con cosas que tenemos en nuestra casa y a costo accesible”, comentó Flori. “Siempre quise compartir un poquito de mi vida personal, tuve a mis hijas y deseaba hacer cosas que se relacionaran con lo que yo estaba viviendo. Prácticamente he crecido y mi contenido ha ido avanzando junto conmigo¨, dijo la youtuber.

Al principio fue difícil. Tuvo molestias por videos que se hicieron virales en plataformas como YouTube y ya existían creadores de contenido en las ciudades grandes. Saltillo no figuraba en este mundo digital y menos con enfoque en las manualidades. Incluso explicar este nuevo trabajo a su familia fue una tarea. Sus padres desconfiaban y temían de la autenticidad. El envío de sus datos para los primeros pagos, que en ese entonces era un cheque físico, generó incertidumbre. Finalmente, el primer cheque llegó hasta su domicilio casi dos meses después. Para ella crear contenido es una herramienta para tener una solvencia económica. Este proyecto le da la posibilidad de estar más tiempo con sus seres queridos y el privilegio de criar a sus hijas desde casa.

Las manualidades son una terapia y todos podemos ser creativos con lo que tenemos en casa”. Floritere.

Aunque claro, hay retos. “No es un trabajo fácil, por el horario, la rutina y dependes de los anunciantes quienes son los que invierten más en publicidad. No es tan sencillo hacerse viral y hacerte ‘millonario’. Sí sucede pero son casos muy contados”, reveló. Todos los meses genera ingresos pero también confiesa que en ocasiones han sido bajos y tiene que organizarse para los meses que no son tan altos en ganancias. Pero reitera que es una ventaja poder trabajar en el tiempo que sus hijas están en la escuela, ya que es cuando hace el trabajo de grabación y edición de los videos. Monitazar con las marcas también es una forma de ingreso y lo realiza desde el 2011. Los primeros patrocinios que recibió fueron por medio de la plataforma de YouTube. Pero, ¿cuánto cobrar? era la gran duda de ella y otros generadores de contenido. Para ello tuvieron que informarse y apoyarse entre la propia comunidad de influencers. Actualmente monetiza para YouTube, Facebook , TikTok y TikTok Shop, siendo esta última la ideal para mujeres a las que les gusta la venta, ya que los pagos se hacen por comisión. En ese sentido, Flori recuerda que su primer patrocinio fue con la marca de juguetes Mattel.

Recientemente ha sido contratada por grandes empresas como Netflix, para realizar videos pagados, acudir a eventos de presentaciones de series y películas. “Floritere” aconseja a las mujeres que quieren emprender en redes sociales que lo hagan de manera natural, que se enfoquen en algo que les guste y les apasione, ya que es mucho trabajo estar realizando contenido de manera constante. Ella señala que lo importante es empezar con lo que tengamos. En la actualidad tenemos más posibilidades de tener acceso a una computadora o un móvil. Y en cuanto al proceso creativo, comenta que casi todo lo hace desde su celular y que es importante arriesgarse a experimentar formatos, fondos, voz, etcétera, para ir descifrando también qué es lo que más le gusta a la audiencia.