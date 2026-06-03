Termina debajo de transporte público tras fuerte choque al oriente de Saltillo

Un automovilista resultó lesionado luego de verse involucrado en un accidente con una unidad de transporte público sobre el bulevar Fundadores, a la altura del cruce con Centenario de Torreón, en la colonia Loma Linda, en Saltillo.

De acuerdo con los participantes y testigos, el choque ocurrió cuando el conductor de un vehículo particular aceleró su marcha al salir de la curva de retorno, sin percatarse de que el camión de transporte público realizaba una maniobra para subir pasajeros en una parada establecida.