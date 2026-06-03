Termina debajo de transporte público tras fuerte choque al oriente de Saltillo

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    Termina debajo de transporte público tras fuerte choque al oriente de Saltillo
    El impacto provocó que el vehículo particular quedara parcialmente debajo de la unidad de transporte, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio y elementos de tránsito en la zona. ULISES MARTÍNEZ

Los pasajeros que viajaban en la unidad de transporte público resultaron ilesos y fueron reubicados en otro vehículo para continuar con su trayecto

Un automovilista resultó lesionado luego de verse involucrado en un accidente con una unidad de transporte público sobre el bulevar Fundadores, a la altura del cruce con Centenario de Torreón, en la colonia Loma Linda, en Saltillo.

De acuerdo con los participantes y testigos, el choque ocurrió cuando el conductor de un vehículo particular aceleró su marcha al salir de la curva de retorno, sin percatarse de que el camión de transporte público realizaba una maniobra para subir pasajeros en una parada establecida.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/tio-hiere-con-arma-blanca-a-sobrino-por-una-cachucha-al-poniente-de-saltillo-DB21135215
$!De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del automóvil habría acelerado su marcha al salir de la curva de retorno, sin advertir la presencia del camión que realizaba maniobras en una parada establecida.
De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del automóvil habría acelerado su marcha al salir de la curva de retorno, sin advertir la presencia del camión que realizaba maniobras en una parada establecida. ULISES MARTÍNEZ

Tras el impacto, el automóvil terminó debajo de la unidad de transporte, lo que provocó la movilización de cuerpos de auxilio y elementos de tránsito para atender la situación y tomar conocimiento de los hechos.

$!El conductor del automóvil, identificado como Nahin Antonio ¨N¨, presentó lesiones leves, aunque decidió permanecer en el sitio sin requerir traslado a un hospital.
El conductor del automóvil, identificado como Nahin Antonio ¨N¨, presentó lesiones leves, aunque decidió permanecer en el sitio sin requerir traslado a un hospital. ULISES MARTÍNEZ

El conductor del vehículo particular fue identificado como Nahin Antonio ¨N¨, de 26 años de edad; aunque presentó algunas lesiones, decidió no ser trasladado a un hospital y permaneció en el lugar.

Por su parte, el operador del transporte público, Jesús ¨N¨, de 31 años, colaboró con las autoridades y trasladó a los usuarios a otra unidad para que pudieran continuar con su recorrido.

$!El operador del camión de transporte público colaboró con las autoridades y realizó el traslado de los pasajeros a otra unidad, mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes.
El operador del camión de transporte público colaboró con las autoridades y realizó el traslado de los pasajeros a otra unidad, mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes. ULISES MARTÍNEZ

Los pasajeros que viajaban en el camión no resultaron lesionados. Finalmente, ambas partes quedaron en espera de la intervención de sus respectivas aseguradoras para determinar la responsabilidad del accidente y cubrir los daños ocasionados.

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