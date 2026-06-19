Muere en hospital tras sufrir graves lesiones en volcadura sobre la carretera 57

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió alrededor de la medianoche en el kilómetro 199 de la mencionada vía federal, a la altura de Puerto México, después de la caseta de cobro y dentro de la jurisdicción del vecino estado.

Un hombre originario del estado de Michoacán perdió la vida durante la madrugada de este viernes, luego de no lograr recuperarse de las graves lesiones que sufrió en una volcadura registrada sobre la carretera 57 , en territorio de Nuevo León.

Tras el percance, cuerpos de emergencia acudieron al lugar para brindar auxilio a los ocupantes del vehículo involucrado. El lesionado, identificado únicamente como un hombre originario de Michoacán, fue trasladado de urgencia al Hospital General para recibir atención médica especializada.

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por el personal médico, la víctima falleció pocos minutos después de haber ingresado al área de urgencias, debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante la volcadura.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer las características de la unidad involucrada ni han confirmado si existen más personas lesionadas, debido a que el accidente ocurrió en territorio de Nuevo León y las investigaciones continúan a cargo de las autoridades de esa entidad.

Se espera que en las próximas horas se obtenga mayor información sobre las circunstancias del percance y la identidad completa de la víctima, así como sobre el resultado de las diligencias correspondientes.