Tiene nueva directiva la Asociación Ganadera Local de Saltillo

El secretario de Desarrollo Rural del Estado, Jesús María Montemayor Garza, asistió a la asamblea general ordinaria de la Asociacion Ganadera Local de Saltillo, donde se formalizó el relevo de dirigencia con la toma de protesta del ingeniero Francisco Martínez Dávila como nuevo presidente del organismo.

Durante el acto protocolario, se reconoció el papel estratégico del sector pecuario en la economía regional y el compromiso de las y los productores para mantener los estándares de calidad y sanidad que distinguen a la ganadería coahuilense.

TE PUEDE INTERESAR: Invitan a foro sobre derecho a la ciudad y participación vecinal en Saltillo

COMPROMISO CON EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR

El funcionario estatal felicitó a la nueva mesa directiva por asumir la responsabilidad de encabezar los trabajos de la asociación, al tiempo que refrendó el respaldo institucional para continuar impulsando programas y acciones que fortalezcan la productividad y competitividad del sector.

Asimismo, se destacó el esfuerzo permanente de las y los ganaderos de Saltillo, quienes han consolidado a la actividad pecuaria como uno de los pilares del desarrollo rural en la región.

La nueva dirigencia asume el encargo con el reto de mantener la unidad gremial y dar continuidad a los proyectos que favorezcan el crecimiento sostenible de la ganadería local.