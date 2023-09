Tirar aceite daña drenaje de Saltillo... pero no hay centros de acopio para depositarlo

No obstante, actualmente Saltillo no cuenta con un directorio público en el que la ciudadanía pueda conocer los centros de acopio que recojan o compren aceite vegetal usado.

Sin embargo, hasta la fecha los saltillenses no tienen un centro de acopio ni público ni privado en el que puedan desechar de manera sustentable el aceite vegetal de uso doméstico.

Desde 2019, en la Ciudad de México se implementó el programa “Mi cocina no contamina” en el que se invita a la ciudadanía a aprovechar el residuo en la fabricación de jabón, biodiésel y bioaditivos.

Entonces se afirmó que la empresa trabajó con otras transnacionales como Hershey’s en la venta de biodiésel, además de comprar grandes cantidades de aceite a restaurantes.

No obstante, la empresa en su página de Facebook no ha vuelto a la actividad desde el 18 de junio del 2022, no fue posible contactarles por teléfono y su página web está caída.

Por su parte, Isabela Reyes también anunciaba a través de la mencionada red social su negocio de comprar y revender aceite vegetal de las casa de Saltillo.

Sin embargo contó en entrevista para VANGUARDIA que dejó de ser negocio ante la poca cantidad de aceite que guarda la población saltillense.

“Tienes que juntar mucho para que vengan (de Monterrey). Cuando es poquito no vienen, hay que tener al menos una tonelada. Yo tenía mucha ahí acumulada hasta que se juntara y pues por eso ya no junté”, explicó Reyes.

Detalló que regularmente compraba en los domicilios por bidones de 20 litros en 100 pesos, mismos que después vendía en cerca de 130 o 150.

Además contó que restaurantes de alitas comúnmente querían venderle aceite usado, aunque pasaba tantas veces por procesos de cocina que termina siendo inservible para poder reciclarlo.

“Es muy poquito el que te dan, luego tienes que ir a domicilio porque la gente no te lo lleva, además te decían ‘tengo un litro’ y pues ahí se te iba la gasolina”, detalló Reyes.