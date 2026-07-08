Topógrafos localizan cuerpo putrefacto en carretera Monterrey-Saltillo

Un grupo de topógrafos localizó el cuerpo sin vida de una persona en avanzado estado de descomposición mientras realizaba un recorrido de reconocimiento para un proyecto de infraestructura en las inmediaciones del arroyo Paso del Águila, ubicado a la altura del kilómetro 20 de la carretera Monterrey-Saltillo.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 16:00 horas de este martes, cuando el personal inspeccionaba la parte baja de un puente vehicular como parte de los estudios técnicos previos a las obras programadas en el sector. Durante el recorrido, los trabajadores observaron el cuerpo entre la vegetación y dieron aviso inmediato al sistema de emergencias de Saltillo.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para confirmar el reporte y acordonaron el área con el fin de preservar la escena, mientras se solicitaba la intervención de la Fiscalía General del Estado de Coahuila.