Topógrafos localizan cuerpo putrefacto en carretera Monterrey-Saltillo

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Saltillo
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    Topógrafos localizan cuerpo putrefacto en carretera Monterrey-Saltillo
    El hallazgo se realizó en las inmediaciones del arroyo Paso del Águila.

Iban a participar en la construcción de caminos y se les “apareció” un cadáver ya en descomposición

Un grupo de topógrafos localizó el cuerpo sin vida de una persona en avanzado estado de descomposición mientras realizaba un recorrido de reconocimiento para un proyecto de infraestructura en las inmediaciones del arroyo Paso del Águila, ubicado a la altura del kilómetro 20 de la carretera Monterrey-Saltillo.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 16:00 horas de este martes, cuando el personal inspeccionaba la parte baja de un puente vehicular como parte de los estudios técnicos previos a las obras programadas en el sector. Durante el recorrido, los trabajadores observaron el cuerpo entre la vegetación y dieron aviso inmediato al sistema de emergencias de Saltillo.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para confirmar el reporte y acordonaron el área con el fin de preservar la escena, mientras se solicitaba la intervención de la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/localizan-a-hombre-sin-vida-en-un-arroyo-de-saltillo-ED21993340

De acuerdo con los primeros informes, el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición, por lo que en ese momento no fue posible determinar de manera oficial la identidad de la víctima ni establecer las causas del fallecimiento. En las inmediaciones también fueron localizadas algunas prendas de vestir, las cuales fueron aseguradas por los peritos como parte de las diligencias.

Para facilitar el trabajo de los especialistas fue necesario restringir temporalmente la circulación en los carriles destinados al retorno, mientras agentes de investigación y personal de Servicios Periciales realizaban el procesamiento del lugar.

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