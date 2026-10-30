Trabajadores del IMSS en Saltillo mantienen reclamos por salarios y carencias en hospitales

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    Trabajadores del IMSS en Saltillo mantienen reclamos por salarios y carencias en hospitales
    Trabajadores del IMSS mantuvieron cerrada la vialidad durante dos horas para exigir un salario digno y el abasto de insumos. HÉCTOR GARCÍA

Trabajadores y jubilados mantuvieron cerrada la vialidad en el Periférico durante dos horas; demandan la destitución de su líder sindical y rechazan la “ley mordaza”

Trabajadores, pensionados y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) concluyeron este viernes a las 12:00 horas un bloqueo en Saltillo, luego de casi dos meses de protestas a nivel nacional en demanda de mejores condiciones laborales y el abasto de insumos para los hospitales.

Diana Lucía Rodríguez Sánchez, enfermera general del Hospital General de Zona número 1, explicó que la protesta de dos horas se realizó sobre el Periférico Luis Echeverría, a la altura del Bosque Urbano, y contó con la participación de sindicalizados en activo, jubilados y pensionados.

En unión a la manifestación nacional, trabajadores del IMSS en Saltillo bloquearon el periférico Luis Echeverría Álvarez

“Exigimos un salario digno, sobre todo que nos mejoren las condiciones laborales, porque hay un desabasto gigantesco de personal, medicamentos e infraestructura; no tenemos con qué atender a nuestros pacientes”, manifestó la enfermera.

RECHAZAN “LEY MORDAZA” Y EXIGEN CAMBIOS EN EL SINDICATO

Además de las demandas laborales, los inconformes solicitaron un congreso sindical extraordinario y la destitución del Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del SNTSS, Rafael Olivos Hernández.

$!Personal de salud exigió el regreso de las condiciones del régimen de jubilaciones y pensiones durante la manifestación.
Personal de salud exigió el regreso de las condiciones del régimen de jubilaciones y pensiones durante la manifestación. HÉCTOR GARCÍA

Asimismo, rechazaron las modificaciones a los estatutos sindicales que denominan “ley mordaza”, las cuales, aseguran, los exponen a sanciones por denunciar problemas laborales.

Rodríguez Sánchez denunció que, debido a la insuficiencia de recursos, hay pacientes que permanecen durante días en sillas de urgencias y otros que reciben atención en el piso.

$!Jubiladas y jubilados del instituto participaron en la protesta para exigir un retiro digno y mostrar que continúan en la lucha por sus derechos.
Jubiladas y jubilados del instituto participaron en la protesta para exigir un retiro digno y mostrar que continúan en la lucha por sus derechos. HÉCTOR GARCÍA

“Realmente nuestra intención no es perjudicar a nadie con este bloqueo, pero tenemos que visibilizar la lucha, que nuestros derechohabientes se den cuenta que estamos luchando por ellos”, expresó.

NO HAN SIDO RECIBIDOS POR EL DIRIGENTE

La representante señaló que, como parte de sus acciones, han realizado dos marchas y un plantón frente a las instalaciones del sindicato.

$!Elementos de la Policía Municipal abanderaron la zona del Periférico para desviar la circulación vehicular durante el bloqueo.
Elementos de la Policía Municipal abanderaron la zona del Periférico para desviar la circulación vehicular durante el bloqueo. HÉCTOR GARCÍA

Indicó que, aunque en la primera movilización fueron atendidos por una persona identificada como Elio, no han logrado ser recibidos por el dirigente Anastacio Gómez Moreno, Secretario General del SNTSS Sección XII Coahuila.

Tras liberar la vialidad, los trabajadores mantienen sus exigencias y adelantaron que este mismo viernes se realizarán movilizaciones en Monclova, Piedras Negras y Torreón a las 15:00 horas.

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Antonio Santos

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