Trabajadores del IMSS mantienen plantón en Saltillo, sin frenar servicios médicos

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    Trabajadores del IMSS mantienen plantón en Saltillo, sin frenar servicios médicos
    Trabajadores del IMSS mantienen un plantón permanente frente al recinto sindical en Saltillo para exigir cambios en la dirigencia nacional y revisar los acuerdos contractuales. LUCÍA PÉREZ

Trabajadores del IMSS mantienen un plantón en Saltillo contra cambios estatutarios y el aumento salarial de 2.9%; preparan una marcha nacional para el martes

Un movimiento de resistencia sindical del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se mantiene en Saltillo con plantón permanente frente al recinto sindical. Indicaron que el personal que acude lo hace tras cumplir con su horario laboral.

La movilización pacífica abarca campamentos activos las 24 horas en sedes como Chihuahua, Morelia y la Ciudad de México, y ahora Coahuila.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/toma-tus-precauciones-recuerda-los-cierres-viales-de-este-domingo-por-maraton-saltillo-la-moderna-ND24053169
$!Las casas de campaña instaladas afuera del sindicato forman parte de la protesta que personal médico y jubilados mantienen durante las 24 horas.
Las casas de campaña instaladas afuera del sindicato forman parte de la protesta que personal médico y jubilados mantienen durante las 24 horas. LUCÍA PÉREZ

El malestar de la base emana de los acuerdos asumidos durante la reciente revisión contractual en el Congreso Nacional.

Personal médico en activo explicó que el punto de mayor tensión es una modificación a los estatutos que impone lo que los manifestantes califican como “ley mordaza”. Por ello, los trabajadores piden la salida del líder nacional, el doctor Olivos, y exigen la realización de un Congreso Extraordinario Nacional estatutario para reevaluar los compromisos asumidos.

En materia salarial, el gremio expresa su rotundo rechazo al incremento aprobado del 2.9% directo al salario base, muy distante del 10% solicitado originalmente.

$!Los inconformes rechazan el incremento salarial de 2.9% y sostienen que es insuficiente frente a la inflación y la pérdida del poder adquisitivo.
Los inconformes rechazan el incremento salarial de 2.9% y sostienen que es insuficiente frente a la inflación y la pérdida del poder adquisitivo. LUCÍA PÉREZ

Los protestantes que se mantienen con casas de campaña y toldo afuera del sindicato en Saltillo sostienen que dicho porcentaje se ubica drásticamente por debajo de la inflación y profundiza la severa pérdida del poder adquisitivo que arrastran desde hace años.

El conflicto ha comenzado a sumar la solidaridad de otros sectores laborales del país, confirmándose la adhesión del Sindicato de Pemex, el SNTE y personal del ISSSTE en respaldo a las demandas de la base en el IMSS.

A pesar de las guardias en las casas de campaña, la atención médica a los derechohabientes del IMSS continúa de manera regular. El personal en activo cumple con sus jornadas laborales y se integra a las manifestaciones únicamente durante sus tiempos libres o descansos, acompañado por jubilados.

Cabe mencionar que las brigadas alistan una gran marcha nacional en Paseo de la Reforma, en la capital, la cual se replicará simultáneamente con caminatas hacia las delegaciones estatales del IMSS el próximo martes, entre ellas la de Saltillo.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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