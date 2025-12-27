Trabajos de Aguas de Saltillo causa daños en tubería de gas

Saltillo
/ 27 diciembre 2025
    Trabajos de Aguas de Saltillo causa daños en tubería de gas
    Los trabajos se realizaron en la colonia Mirador. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El incidente ocurrió en la calzada Francisco I. Madero, en su cruce con San Juan de los Lagos, en la colonia Mirador.

Personal de Aguas de Saltillo originaron una fuga de gas al reventar los tubos de distribución del mismo la mañana de este sábado en la calzada Francisco I. Madero en su cruce con San Juan de lo Lagos en la colonia Mirador.

Alrededor de las 9 de la mañana, fue reportado el incidente en las vialidades mencionadas, arribando el personal del cuerpo de bomberos para asegurar el área, la cual se tuvo que cerrar la vialidad.

Los empleados de Aguas de Saltillo, arribaron al lugar para realizar el trabajo de conexión de tubería de desagüe en un domicilio del cual ya tenían una semana reportándose.

Se les fue avisando a los vecinos del riesgo por parte del personal de bomberos, permaneciendo en sus domicilios, mientras se esperaba el arribo del personal de la empresa de gas natural.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para asegurar la zona. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Tras varios minutos los empleados de Naturgy, llegaron y comenzaron las maniobras para la reparación de la fuga, la cual todavía tardó varios minutos en repararse y descartar que se afectara más.

La vialidad tuvo que ser cerrada de manera preventiva. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Finalmente la fuga quedó controlada y sellada por los empleados sin que hubiera daños ni personas lesionadas.

