Trabajos de Aguas de Saltillo causa daños en tubería de gas

Personal de Aguas de Saltillo originaron una fuga de gas al reventar los tubos de distribución del mismo la mañana de este sábado en la calzada Francisco I. Madero en su cruce con San Juan de lo Lagos en la colonia Mirador.

Alrededor de las 9 de la mañana, fue reportado el incidente en las vialidades mencionadas, arribando el personal del cuerpo de bomberos para asegurar el área, la cual se tuvo que cerrar la vialidad.

TE PUEDE INTERESAR: Diciembre deja trágico saldo en vialidades de Saltillo y Ramos: 28 accidentes y siete muertes

Los empleados de Aguas de Saltillo, arribaron al lugar para realizar el trabajo de conexión de tubería de desagüe en un domicilio del cual ya tenían una semana reportándose.

Se les fue avisando a los vecinos del riesgo por parte del personal de bomberos, permaneciendo en sus domicilios, mientras se esperaba el arribo del personal de la empresa de gas natural.