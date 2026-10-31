Tractocamión se voltea sobre la carretera Saltillo-Monterrey

Cuatro personas que viajaban en una camioneta Toyota Sienna resultaron involucradas en un accidente, luego de que un tractocamión volcara y cayera sobre la unidad, en la carretera Saltillo-Monterrey. El percance ocurrió en el kilómetro 26+500, en el ejido Ojo Caliente, en los carriles que van de Ramos Arizpe hacia Monterrey.

El tractocamión, con placas 33 AV 7D, era conducido por Osvaldo Albiso García, de 28 años, quien viajaba de Torreón con destino a Nuevo Laredo, Tamaulipas, y transportaba piezas automotrices. En la camioneta Toyota Sienna, con placas FLE 054 D, viajaban Rosalba, de 66 años; Vidal, de 11 años; Julia Guadalupe, de 25 años y Sandra, de 43 años, las cuatro personas habían salido de Saltillo y se dirigían a San Antonio, Texas.

Personal de emergencia acudió para valorar a los involucrados, siendo los cuatro ocupantes de la camioneta quienes decidieron permanecer en el lugar, al no presentar lesiones aparentes, mientras que el operador del tractocamión fue trasladado a la Clínica 88 para recibir atención médica.