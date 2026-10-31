Tractocamión se voltea sobre la carretera Saltillo-Monterrey

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    Tractocamión se voltea sobre la carretera Saltillo-Monterrey
    El tractocamión quedó volcado sobre su costado izquierdo, obstruyendo la circulación en la carretera. ULISES MARTÍNEZ

El tractocamión transportaba piezas automotrices de Torreón a Nuevo Laredo; los cuatro ocupantes de la unidad afectada no requirieron traslado hospitalario

Cuatro personas que viajaban en una camioneta Toyota Sienna resultaron involucradas en un accidente, luego de que un tractocamión volcara y cayera sobre la unidad, en la carretera Saltillo-Monterrey.

El percance ocurrió en el kilómetro 26+500, en el ejido Ojo Caliente, en los carriles que van de Ramos Arizpe hacia Monterrey.

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El tractocamión, con placas 33 AV 7D, era conducido por Osvaldo Albiso García, de 28 años, quien viajaba de Torreón con destino a Nuevo Laredo, Tamaulipas, y transportaba piezas automotrices.

En la camioneta Toyota Sienna, con placas FLE 054 D, viajaban Rosalba, de 66 años; Vidal, de 11 años; Julia Guadalupe, de 25 años y Sandra, de 43 años, las cuatro personas habían salido de Saltillo y se dirigían a San Antonio, Texas.

$!La camioneta quedó atrapada debajo de la caja del tractocamión tras la volcadura registrada en los carriles con dirección a Monterrey.
La camioneta quedó atrapada debajo de la caja del tractocamión tras la volcadura registrada en los carriles con dirección a Monterrey. ULISES MARTÍNEZ

Personal de emergencia acudió para valorar a los involucrados, siendo los cuatro ocupantes de la camioneta quienes decidieron permanecer en el lugar, al no presentar lesiones aparentes, mientras que el operador del tractocamión fue trasladado a la Clínica 88 para recibir atención médica.

$!Elementos de emergencia y autoridades viales acudieron al kilómetro 26+500 para atender el percance y realizar las maniobras de retiro de las unidades.
Elementos de emergencia y autoridades viales acudieron al kilómetro 26+500 para atender el percance y realizar las maniobras de retiro de las unidades. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de las corporaciones de emergencia y autoridades correspondientes permanecieron en el sitio para atender el accidente y realizar las diligencias necesarias, además de coordinar las acciones para restablecer la circulación.

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