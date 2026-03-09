Tráiler choca y saca de la carretera a Familia, en Saltillo

Tres integrantes de una familia vivieron momentos de susto y desesperación al sufrir un percance automovilístico en el kilómetro 37 de la carretera Torreón–Saltillo.

El afectado, Rogelio N., de 65 años de edad, aseguró que venía de General Cepeda con su esposa e hija con rumbo a Saltillo. Al intentar rebasar a un tráiler de doble remolque, la caja trasera se movió y se ladeó debido al pavimento mojado por las lluvias.

El remolque golpeó el costado derecho del vehículo, lo que provocó que saliera del camino a la altura del cerro “El Chiflón”. El conductor y sus dos acompañantes resultaron lesionados en el rostro tras caerles fragmentos de vidrio. El trailero no se dio cuenta del percance y continuó su camino, dejando a los afectados en el lugar.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al llamado para valorar a los tres ocupantes del vehículo, quienes no requirieron traslado a un hospital. Del accidente se hizo cargo la Guardia Nacional (GN), División Carreteras.