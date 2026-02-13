Tráiler tipo nodriza choca con camioneta y la proyecta contra árbol, en Saltillo

Saltillo
/ 13 febrero 2026
    Tráiler tipo nodriza choca con camioneta y la proyecta contra árbol, en Saltillo
    El vehículo presentó serios daños en su carrocería.
    Tráiler tipo nodriza choca con camioneta y la proyecta contra árbol, en Saltillo

Conductora de una camioneta resulta lesionada en un aparatoso choque que ocurrió en el cruce de Venustiano Carranza y bulevar Galerías al norte de Saltillo

El chofer de un tráiler tipo nodriza se metió en serios problemas con la ley al provocar un aparatoso choque automovilístico.

El accidente ocurrió sobre el bulevar Venustiano Carranza, en el cruce con Galerías, hasta donde acudió personal de la Cruz Roja para valorar a una mujer lesionada. La afectada conducía una camioneta Buick y circulaba por el carril izquierdo en dirección al norte sobre Venustiano Carranza.

Por su parte, el tráiler de la marca Freightliner, con doble remolque transportador de vehículos, transitaba por el bulevar Galerías. El operador intentó incorporarse hacia el sentido norte y aseguró que los automovilistas que circulaban por el carril central y derecho le cedieron el paso. Sin embargo, con la defensa lateral izquierda impactó la camioneta que circulaba por el carril izquierdo, proyectándola hacia el camellón central.

La unidad terminó chocando contra un árbol, lo que dejó severos daños materiales. La conductora, quien dijo tener 51 años de edad, resultó con golpes contusos y fue atendida por paramédicos. Para descartar lesiones de gravedad, fue trasladada a una clínica particular, mientras que el probable responsable quedó detenido.

Ahora deberá resolver su situación legal ante la Agencia Investigadora del Ministerio Público de Asuntos Viales.

Seguridad
Última hora Saltillo

