Israel intensifica sus ataques en Irán y Líbano

Intensos ataques aéreos israelíes golpearon las capitales de Irán y Líbano la madrugada del viernes cuando Estados Unidos aparentemente atacó un portaaviones iraní no tripulado en el mar, intensificando su campaña contra la flota de buques de guerra de la República Islámica.

Irán lanzó nuevos ataques de represalia en Medio Oriente al final de una semana completa de bombardeos, que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió que estaban “a punto de aumentar dramáticamente”.

El ejército israelí anunció el viernes por la mañana el inicio de una oleada de ataques a gran escala contra Teherán, la capital de Irán. Testigos describieron los ataques aéreos israelíes como particularmente intensos, que sacudieron viviendas de la zona.

Otros informaron de explosiones alrededor de la ciudad iraní de Kermanshah, en una zona que alberga múltiples bases de misiles.

El ejército israelí dijo que los ataques ya han destruido la mayoría de las defensas aéreas y lanzadores de misiles de Irán.

La guerra se ha intensificado y afecta a países de Oriente Medio y más allá. La madrugada del viernes, Irán lanzó ataques con misiles y drones contra Kuwait, Qatar, Arabia Saudí y Baréin, países que albergan a fuerzas estadounidenses. No hubo informes inmediatos de víctimas.

En el Líbano, donde la guerra ha intensificado los combates entre Israel y militantes de Hezbolá, aliados de Irán, Israel lanzó una serie de ataques aéreos desde la noche del jueves hasta el viernes en los suburbios del sur de Beirut y otras zonas. Los conductores congestionaron las carreteras intentando huir o buscar refugio.

Estados Unidos e Israel han atacado a Irán con ataques a nivel nacional, apuntando a sus capacidades militares, su liderazgo y su programa nuclear.

Además de Israel, los ataques iraníes han afectado a sus vecinos árabes, interrumpido el suministro de petróleo y obstaculizado el transporte aéreo mundial. La guerra ha causado la muerte de al menos 1.230 personas en Irán, más de 120 en el Líbano y alrededor de una docena en Israel, según funcionarios de esos países.

Seis soldados estadounidenses han muerto.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a todos los países involucrados a reducir la escalada y afirmó que “el mundo necesita urgentemente ver medidas para contener y extinguir este incendio”.

EU afirma haber atacado un portaaviones de drones iraní

El ejército estadounidense dijo el viernes por la mañana que atacó a un portaaviones iraní no tripulado, prendiéndole fuego.

El Comando Central del ejército estadounidense publicó imágenes en blanco y negro del portaaviones en llamas. El ejército iraní no reconoció de inmediato el ataque.

El portadrones, el IRIS Shahid Bagheri, es un buque portacontenedores reconvertido con una pista de aterrizaje de 180 metros de largo para drones. El buque puede recorrer hasta 22.000 millas náuticas sin necesidad de repostar en los puertos, según informes de su inauguración en 2005.

El almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de EE. UU., describió el portaaviones como “aproximadamente del tamaño de un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial”.

“Y mientras hablamos, está en llamas”, dijo Cooper a los periodistas.

A principios de semana, un submarino estadounidense hundió una fragata iraní frente a las costas de Sri Lanka cuando regresaba de un ejercicio organizado por la Armada india, al que también asistió Estados Unidos. El hundimiento causó la muerte de al menos 87 marineros.

Al amparo de la oscuridad el viernes por la mañana, bombarderos furtivos B-2 lanzaron docenas de bombas “penetradoras” de 2.000 libras sobre lanzadores de misiles balísticos profundamente enterrados dentro de Irán, dijo Cooper.

“También atacamos el equivalente iraní del Comando Espacial, lo que degrada su capacidad de amenazar a los estadounidenses”, dijo Cooper.

Hablando junto a Cooper, Hegseth dio pocos detalles el jueves cuando prometió un aumento inminente.

“Son más escuadrones de cazas, más capacidades, más capacidades defensivas”, dijo Hegseth. “Y más pulsos de bombarderos con mayor frecuencia”.

Irán ataca al país que alberga a las fuerzas estadounidenses

El Ministerio de Defensa de Qatar informó el viernes temprano que interceptó un ataque con drones contra la base aérea Al Udeid , que alberga el cuartel general avanzado del Comando Central de Estados Unidos.

Arabia Saudita interceptó y destruyó tres misiles balísticos disparados la madrugada del viernes hacia la Base Aérea Príncipe Sultán, al sur de Riad, que alberga a las fuerzas estadounidenses, dijo un portavoz del Ministerio de Defensa de Arabia Saudita.

Se escucharon sirenas antiaéreas en Baréin, donde el Ministerio del Interior informó que los ataques iraníes tuvieron como objetivo dos hoteles y un edificio residencial. Añadió que no hubo víctimas.

En Kuwait, donde seis soldados estadounidenses murieron el domingo, el ejército kuwaití dijo que sus defensas aéreas se activaron cuando ataques con misiles y aviones no tripulados violaron el espacio aéreo de Kuwait.

Cooper dijo que los ataques iraníes habían afectado ya a una docena de países, que serían bienvenidos a desempeñar un papel más activo en el conflicto.

“Esos 12 países no están muy contentos y espero trabajar con todos los socios que estén dispuestos a unirse a nosotros”, dijo.

En Israel, el sonido de explosiones se pudo escuchar en Tel Aviv el viernes por la mañana después de una advertencia sobre misiles provenientes de Irán, mientras los sistemas de defensa aérea trabajaban para interceptar el bombardeo.

Trump insta nuevamente a los iraníes a “recuperar” su país

En unas breves declaraciones en la Casa Blanca el jueves, el presidente estadounidense Donald Trump instó nuevamente al pueblo iraní a “ayudar a recuperar su país”. Esta vez prometió que Estados Unidos les otorgaría “inmunidad” en medio de la guerra y los peligros persistentes bajo el actual régimen iraní.

“Así que estarás completamente a salvo con inmunidad total”, dijo Trump, sin dar detalles sobre qué significaba eso. “O te enfrentarás a una muerte absolutamente garantizada”.

Sin embargo, Cooper y Hegseth advirtieron a los iraníes que no salgan a las calles mientras el conflicto aún esté en curso.

“Es de sentido común: no salgamos a protestar mientras caen bombas”, dijo Hegseth.

“Lo mejor que pueden hacer ahora es simplemente mantener un perfil bajo”, añadió Cooper.

En una entrevista con el sitio web de noticias Axios, Trump dijo que debería participar en la elección del nuevo líder supremo de Irán para reemplazar al ayatolá Ali Khamenei, quien murió en los primeros ataques de la guerra.

Trump habló con desdén sobre el hijo de Khamenei, Mojtaba Khamenei, quien es uno de los favoritos para reemplazar a su padre, y lo llamó “un peso ligero”.

“Queremos a alguien que traiga armonía y paz a Irán”, dijo Trump.

Funcionario iraní dice que no hay confianza para reanudar conversaciones con EE.UU.

Irán no ha solicitado conversaciones con Estados Unidos para poner fin a la creciente guerra, declaró el jueves a Associated Press el embajador iraní en Egipto. El embajador Mojtaba Ferdousi Pour negó las declaraciones de Trump sobre su intención de negociar.

Dijo que la falta de confianza hace imposible ese compromiso después de que las conversaciones para un posible acuerdo nuclear fracasaron dos veces y terminaron en guerra.

“No habrá confianza en Trump”, dijo Ferdousi Pour.

Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, acusó a la Armada de Estados Unidos de cometer “una atrocidad en el mar” al hundir la fragata iraní IRIS Dena en el Océano Índico, matando al menos a 87 tripulantes.