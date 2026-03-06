POLITICÓN: ¿Árbitro o aliado? IEC deja correr la precampaña de Morena en Coahuila pese a queja y emplazamiento

I. COMPLICACIONES

En medio de la celebración por el anuncio de que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha dado “luz verde” a la construcción de un tercer puente internacional entre Eagle Pass y Piedras Negras, nos comentan que la elección del nuevo juez del condado de Maverick, del que la citada ciudad texana es cabecera, podría representar un obstáculo en la concreción del proyecto conocido como “Puerto Verde”. ¿Y eso por qué? Pues porque en la elección, realizada el miércoles pasado, quedó en primer lugar –aunque no le alcanzó para ser declarado ganador– el retador Gerardo “Jerry” Morales, quien es un opositor al proyecto.

II. ES UN HECHO...

Hasta ayer, el resultado oficial del cómputo de los votos señalaba que tendrá que realizarse una segunda vuelta entre el puntero y Ramsey English Cantú, actual juez del condado, quien sí está a favor del proyecto, pero fue rebasado ampliamente por su rival, que además ha demandado un recuento de votos. Pocos dudan de que, ya sea por una rectificación del cómputo actual o en una segunda vuelta, Morales conquistará la posición.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: ‘Lady Relojes’, el escándalo de la estafa en Saltillo podría ocultar delitos mayores

III. NO ES TRIVIAL

El asunto, visto desde la perspectiva de cómo funciona la política en México, podría incluso considerarse un “chisme de pueblo”, y no faltará quien piense que bastaría con que cualquier funcionario “de medio pelo” del gobierno de Greg Abbott levante el teléfono para que “aplaquen” al díscolo futuro servidor público. Pero Texas –y Estados Unidos en general– no es México, sino una república federal en la cual los servidores públicos se toman muy en serio eso de que son libres y autónomos. Y en este caso, nos explican los entendidos, aunque el cargo se llama “Juez del Condado”, en realidad se trata de una posición administrativa con poder para tomar decisiones relevantes.

IV. MALA SUERTE

Y en el caso específico del puente, nos dicen, el punto es que el proyecto se pensó originalmente para ser construido en territorio de la ciudad de Eagle Pass, pero el gobierno de la ciudad lo rechazó en su momento y por ello los promotores lo sacaron de dicha jurisdicción. Pero con la mala suerte de que, justo cuando las aprobaciones federales –de allá y de acá– terminaron de amarrarse, un opositor a la obra está por arribar a la jefatura del condado. Habrá que seguir pendientes del tema.

V. PRECANDIDATOS ÚNICOS

La precampaña de Morena en Coahuila –con precandidatos únicos y propaganda donde aparece incluso la silueta de la presidenta Sheinbaum– ya provocó la primera controversia electoral. El PAN presentó una queja ante el Instituto Electoral por considerar que esas actividades violan las reglas del proceso. El expediente llegó a la mesa del organismo que encabeza de manera provisional Óscar Rodríguez. Y aquí empiezan las suspicacias, porque no es secreto su cercanía política con el partido guinda. El problema es que en estas circunstancias no se trata de simpatías personales, sino de actuar como árbitro –imparcial– del proceso.

VI. TIEMPO PARA MORENA

La Comisión de Quejas y Denuncias del IEC debe sesionar y analizar el fondo del asunto. Pero antes su presidente, Óscar Rodríguez, tiene que convocar y circular el proyecto entre los consejeros Marco Yeverino y Patricia Guadalupe González, y eso aún no ocurre. Nos dicen que la estrategia ha sido simple: dejar correr el tiempo. Mientras el expediente no se discuta, Morena sigue promoviendo a sus precandidatos únicos. En política electoral el tiempo cuenta... y todo indica que Óscar decidió regalárselo a los morenistas.

VII. EL PAN PRESIONA

La tardanza del Instituto Electoral para atender la queja contra la precampaña de Morena ya provocó la reacción del PAN. Ante la falta de convocatoria de la Comisión de Quejas y Denuncias –que preside el propio Óscar Rodríguez– el partido promovió una queja por omisión ante el Tribunal Electoral local. El asunto llegó a la mesa del órgano jurisdiccional que encabeza la magistrada Karla Félix Neira. Y la respuesta, nos dicen, fue clara: emplazar al IEC para que resuelva el caso en un plazo de tres días naturales. Es decir, el Instituto tendrá que pronunciarse, sí o sí, sobre la queja... y rapidito.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Es una violación total a la ley’: acusa Sergio Sisbeles actos anticipados de Morena en el Distrito 5

VIII. EL RELOJ CORRE

El plazo vence el próximo domingo. Así que Óscar Rodríguez tendrá que circular el proyecto y convocar a sesión para que el caso sea discutido por los consejeros Yeverino y González. Si no lo hace, el Tribunal podría amonestar al organismo y exigir que atienda de inmediato el expediente. Dentro del IEC comentan que el plan de Rodríguez era llevar la discusión hasta el lunes para ganar más tiempo. Habrá que ver si decide estirar la cuerda... o si convoca este mismo fin de semana.

IX. ¿PARAESTATAL?

En medio de la crisis que mantiene detenida a Altos Hornos de México, el gobernador Manolo Jiménez planteó que, ante la ausencia de inversionistas privados, el Gobierno Federal podría intervenir incluso bajo un esquema de empresa paraestatal para intentar reactivar la siderúrgica. El argumento es el peso económico que AHMSA tuvo durante décadas en la región Centro y los miles de empleos que dependían de su operación. Sin embargo, más allá de la magnitud del problema, la propuesta abre otra discusión: hasta dónde corresponde al Estado rescatar empresas privadas que terminaron colapsando tras años de malas decisiones y conflictos políticos.