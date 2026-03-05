Yandel Sinfónico: el reguetón se transforma con orquesta en su concierto en Saltillo

Luego de más de 13 años de carrera en solitario explorando más su lado creativo, Yandel se terminó de consolidar con este concepto de reguetón y orquesta sinfónica juntas; es por ello que llega a la capital de Coahuila en un show que, desde finales de 2025, cuando fue anunciado, es uno de los más esperados. Si ya tienes tu boleto o si tal vez fuiste invitado a este show en el Auditorio Parque Las Maravillas, te dejamos además una lista de las canciones que no te puedes perder y que seguramente te harán bailar.

EL ORIGEN DE LA IDEA Yandel se presentó en la más reciente edición de Viña del Mar, en Chile. Ahí habló con la prensa y recordó el momento en el que el show germinó en su mente y en su sentido musical. “Todo comenzó en la Universidad Internacional de Florida, en Miami, donde me hicieron el acercamiento para cantar tres canciones con la sinfónica de la universidad y al principio dije: ‘Esto es un reto porque yo nunca he hecho esto, ¿cómo lo voy a hacer?’ Pero dije: ‘Me voy a tomar la tarea; yo soy un productor, yo sé lo que tengo que hacer con la música’”, dijo en la charla. Recapituló que, como lo ha hecho en años anteriores, ingresó al estudio y se dejó llevar por la música y por lo que deseaba hacer realidad.

“Preguntaba si ¿podía cantar perreo?, si ¿podía cantar reguetón? El caso es que, tú sabes, lo sinfónico es algo como de tranquilidad, que tienes que estar sentado, no puedes sacar celulares en el teatro, y yo quería hacer el cambio. Cuando canté esas tres canciones con ellos fue algo impresionante; sentí que rompí el código, como que abrí una puerta que no había visto. Pienso que la música se va a otro nivel cuando tú tienes todos esos músicos detrás tocando tu música; es como que el oído se vuelve loco y me siento muy feliz con todo lo que está sucediendo”, explicó el artista de 49 años. Esta gira ya se ha presentado en países como Colombia, Argentina, Chile, Estados Unidos y República Dominicana, y ahora Saltillo forma parte de las ciudades elegidas para su paso por México.

“La primera vez que lo hice la gente no entendía cómo es el concepto. Estamos como rompiendo un prototipo cada día; quiero que la gente disfrute porque son muchos jóvenes los que son músicos”, dijo el intérprete de ‘Báilame’. Y ante el cuestionamiento de si se disfrutaría el show, aseguró que así será. “Sí van a perrear igual, igualito como siempre”, dijo.

HASTA LOS RINCONES Esta producción discográfica y show llevó al puertorriqueño a participar en el programa estadounidense ‘The Tonight Show’ hace casi un año, en donde resaltó el arte urbano latino. También dijo a Billboard que uno de los grandes aciertos de ‘Yandel Sinfónico’ es la reinvención de las canciones y los éxitos que lo llevaron a ser uno de los latinos más conocidos. Aseguró que éxitos como ‘Aventura’ o ‘El Teléfono’ mejoraron el prestigio del reggaetón y así “pegarles con guante blanco” a todos aquellos que dicen que el reggaetón supuestamente no es música y que carece de buen estilo.

YANDEL EN NÚMEROS El intérprete puertorriqueño, que en 2022 se reencontró en una gira de despedida con Wisin, tiene en su canal oficial de YouTube 6.4 millones de suscriptores. Ahí, su video más exitoso es precisamente el de hace 10 años, ‘Encantadora’, con más de 742 millones de reproducciones, seguido por ‘Yandel 150’, con más de 626 millones de visitas; y en la tercera posición se ubica el hit de hace nueve años ‘Nunca Me Olvides’, con 498 millones de reproducciones. En esta misma plataforma, uno de los videos favoritos es su éxito ‘Encantadora’, pero precisamente en la versión sinfónica que interpretará este viernes en Saltillo.

Mientras que, en Spotify, el cantante puertorriqueño cuenta con 24 millones 151 mil 736 oyentes mensuales. Los seguidores del cantante tienen como canciones más populares a ‘Encantadora’, con más de 558 millones de reproducciones, y ‘Yandel 150’, con más de mil millones de reproducciones.