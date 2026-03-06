Irán tiene amigos. ¿Dónde están?

Por: Ben Hubbard A pesar de haber sido tratado durante mucho tiempo como un paria por Occidente y de estar aislado por las sanciones estadounidenses, el gobierno islámico revolucionario de Irán mantuvo lazos diplomáticos, comerciales y militares con diversos países. Turquía e India sostenían con él relaciones comerciales y de seguridad. China recurría a Irán en busca de petróleo barato. Corea del Norte, Venezuela y Rusia lo consideraban un aliado en su lucha contra Occidente y conspiraban con él para desarrollar tecnología militar y subvertir las sanciones. TE PUEDE INTERESAR: El camino del poder presidencial en EU que condujo a la guerra contra Irán Ahora que Irán se encuentra bajo el ataque de Estados Unidos e Israel, esos amigos, vecinos y socios tienen poco más que palabras que ofrecer a la República Islámica. Ellos mismos podrían convertirse en objetivos. El miércoles, Turquía dijo que la OTAN había derribado un misil balístico disparado desde Irán que se dirigía al espacio aéreo turco. El jueves, Irán negó haber apuntado a Turquía. Sin verdaderos aliados, es una guerra solitaria para Irán. Esto es producto, según los expertos, de la política exterior del país, que ha rehuido los compromisos con otras naciones mientras invertía en milicias que comparten su odio alentado religiosamente contra Estados Unidos e Israel. Esas milicias no pueden ayudar a Irán ahora. Las más formidables de ellas, Hizbulá en Líbano y Hamás en Gaza, han sido devastadas por las guerras con Israel. Las milicias hutíes en Yemen y los grupos armados iraquíes respaldados por Irán pueden atacar barcos en el mar Rojo o fuerzas estadounidenses en Irak. Pero es poco probable que tales ataques cambien el curso de una guerra dentro de Irán. Las relaciones de Irán con otras naciones tampoco se han traducido en un apoyo concreto, ni siquiera de aquellas unidas por su animadversión hacia lo que consideran el imperialismo occidental. “Es una dura dosis de realidad para los que creían que existía un eje antioccidental emergente”, dijo Sinan Ulgen, exdiplomático turco y director de Edam, un laboratorio de ideas con sede en Estambul. En referencia a Rusia, China, Irán y Corea del Norte, dijo: “Ahora se ve que no significa nada para uno de esos cuatro países cuando son asediados por Occidente”. La mayoría de los países que mantienen lazos con Irán lo hacen por necesidad estratégica, geográfica o económica, lo que les da pocos motivos para sacrificarse cuando Irán está bajo fuego, afirmaron los expertos.

Ahora, puede que esas relaciones no los protejan. El Ministerio de Defensa de Turquía no especificó el objetivo del misil balístico procedente de Irán que las defensas de la OTAN derribaron el miércoles. Pero un alto cargo militar estadounidense y un funcionario occidental dijeron que apuntaba a la base aérea de Incirlik, en el sur de Turquía, que alberga un contingente de la Fuerza Aérea estadounidense y otras fuerzas de la OTAN. Los restos de las municiones que derribaron el misil cayeron a unos 50 kilómetros de la base. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con periodistas. El jueves, el ejército iraní negó en un comunicado haber disparado un misil contra Turquía, y afirmó que respetaba la soberanía turca. Turquía comparte una frontera de cerca de 500 kilómetros con Irán, desde hace tiempo mantiene lazos diplomáticos y comerciales, y también ha intentado evitar la guerra. Ulgen, el exdiplomático, caracterizó la actitud de Turquía a Irán como arraigada en la historia e impulsada por la proximidad y un “respeto a regañadientes”. “No somos amigos de Irán, no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero tenemos que coexistir en este espacio geográfico”, dijo. A pesar de sus lazos cordiales con el presidente Donald Trump, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, calificó los ataques estadounidense-israelíes contra Irán de “clara violación del derecho internacional”. El lunes, dijo en las redes sociales que estaba “entristecido” por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí. Los funcionarios turcos se esfuerzan por detener la guerra, no porque amen a los dirigentes iraníes, sino porque temen que la inestabilidad en Irán se extienda a Turquía, como ocurrió durante los pasados conflictos en Irak y Siria, que también limitan con Turquía. La caída del gobierno en Teherán podría ser aún peor, dijo Ulgen. “El tipo de inestabilidad que podría crear un cambio de régimen podría ser de un orden de magnitud mayor que lo que vimos en Siria e Irak”, dijo. Según Kabir Taneja, director ejecutivo de la Fundación para la Investigación del Observador en Medio Oriente, con sede en Dubai, India también se relacionó con Irán debido a que es un actor importante en su región y para buscar ventajas económicas. “Definitivamente, no había coincidencia en lo que respecta a la visión del mundo”, dijo. “Siempre fue una relación muy transaccional, pero funcional y útil para Nueva Delhi”. India exporta arroz, productos agrícolas y farmacéuticos a Irán e invirtió grandes sumas en el puerto de Chabahar, en la costa meridional iraní, para dotarse de una vía de exportación a Asia Central que eludiera a Pakistán, su principal rival. Los lazos con Irán no impidieron que India se convirtiera en el mayor cliente de armas de Israel, ya que las compras indias representaron el 34 por ciento de las ventas totales de Israel entre 2020 y 2024, según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. De visita en Israel pocos días antes de la guerra, el primer ministro de India, Narendra Modi, se dirigió a la asamblea legislativa israelí, recibió un homenaje parlamentario y firmó acuerdos comerciales con su homólogo israelí, Benjamín Netanyahu. Según dijo Taneja, el equilibrio que India mantiene entre Israel, Irán y otros países significaba que se mantendría al margen de la guerra en Irán. “La política exterior india es clara en esa cuestión, que no se mete en asuntos ajenos”, dijo. Otros países que mantienen relaciones con Irán y que también alojan al ejército estadounidense se han convertido en objetivos de los contraataques iraníes. Irán ha disparado drones y misiles contra Catar, con el que comparte un yacimiento de gas en alta mar; contra Emiratos Árabes Unidos, uno de sus principales socios comerciales, y contra Omán, mediador clave en las conversaciones con Estados Unidos que pretendían evitar la guerra.