Transformadores Tupy llevan alegría a más de 700 niños a través de ‘Dibujando Sonrisas’

Saltillo
/ 23 diciembre 2025
    Transformadores Tupy llevan alegría a más de 700 niños a través de ‘Dibujando Sonrisas’
    Más de 700 niñas y niños fueron beneficiados en esta jornada solidaria. FOTOS: CORTESÍA

En estas fiestas decembrinas el voluntariado de la empresa llevó alegría a alumnos de varios planteles, reforzando su compromiso social y comunitario en Saltillo y la región

Como parte de su compromiso permanente con la comunidad y en el marco de su programa de voluntariado, Tupy llevó a cabo el pasado viernes 19 de diciembre “Dibujando Sonrisas”, una iniciativa impulsada y realizada por los Transformadores Tupy, colaboradores voluntarios que participan activamente en las acciones sociales de la empresa.

$!Voluntarios de Tupy compartieron sonrisas y alegría con la niñez local.
Voluntarios de Tupy compartieron sonrisas y alegría con la niñez local.

A través de esta jornada solidaria, Tupy logró beneficiar a más de 700 niñas y niños de tres preescolares, una primaria y un ejido, llevando momentos de alegría y convivencia en el marco de las celebraciones decembrinas.

$!“Dibujando Sonrisas” llenó de alegría los planteles y el ejido visitados.
“Dibujando Sonrisas” llenó de alegría los planteles y el ejido visitados.

Durante la actividad se entregaron bolsos de dulces, meriendas, regalos y piñatas con dulces, fortaleciendo el espíritu festivo y de unión entre los asistentes.

$!El 19 de diciembre se llevó a cabo la entrega de dulces y regalos en el marco de las celebraciones decembrinas.
El 19 de diciembre se llevó a cabo la entrega de dulces y regalos en el marco de las celebraciones decembrinas.

“Nada de esto sería posible sin el entusiasmo y el corazón de los Transformadores Tupy. Cada sonrisa que logramos regalar es un recordatorio de la importancia de cuidar, acompañar y enriquecer la infancia de nuestras comunidades”, destacó Emanuel Cerda Martínez, Gerente de Recursos Humanos de Tupy en México.

$!El personal de Tupy fue reconocido por su labor.
El personal de Tupy fue reconocido por su labor.

Con iniciativas como esta, Tupy refrenda su compromiso de seguir construyendo relaciones cercanas, solidarias y responsables con su entorno, contribuyendo a crear un futuro más humano y sostenible.

$!Transformadores Tupy llevan alegría a más de 700 niños a través de ‘Dibujando Sonrisas’

Temas


Empresas

Localizaciones


Ramos Arizpe
Saltillo

Organizaciones


Tupy

Vanguardia Afiliados

Vanguardia Afiliados

Afiliados Vanguardia busca incrementar el número de ventas de productos o servicios, además de difundir marcas que confían en el medio de comunicación líder de Coahuila y sus municipios.

Nuestros contenidos ofrecen información útil, de valor y complementaria. ¿Buscas conocer bien un producto antes de comprarlo? Aquí te compartimos la información que necesitas para tomar la decisión correcta.

¿Regalos, sugerencias y reseñas? Consulta con nosotros.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Adán, ‘El Regalador’

Adán, ‘El Regalador’
true

Dulcísimos dulces
true

POLITICÓN: Con voto en contra de Morena y PT, aprueba Coahuila presupuesto 2026 por 78 mil mdp
Fallecen dos personas tras desplome de aeronave militar de México en Texas

Fallecen dos personas tras desplome de aeronave militar de México en Texas
Tania Flores acudió ayer a los juzgados de Saltillo para enfrentar la audiencia inicial, la cual se prolongó por más de 12 horas antes de que se determinara su vinculación a proceso.

Coahuila: tras 12 horas de audiencia, vinculan a proceso a Tania Flores por ejercicio abusivo de funciones

Al menos existen 20 casos de alumnos que señalan haber recibido un certificado sin validez tras cursar la preparatoria abierta.

Coahuila: Denuncian ante SEP y FGE certificados de bachillerato sin registro expedidos por SEDU entre 2016 y 2018
Durante estos días festivos habrá personal de respaldo para atender eventualidades.

Saltillo: 25 de diciembre y 1 de enero NO habrá recolección de basura
En su primer año de regreso al cargo, el Sr. Trump ha adoptado sin complejos los atributos de la realeza, al tiempo que ha ejercido su poder para transformar el gobierno y la sociedad estadounidenses a su antojo.

Trump lleva la ‘presidencia imperial’ estadounidense a un nuevo nivel