Transformadores Tupy llevan alegría a más de 700 niños a través de ‘Dibujando Sonrisas’
En estas fiestas decembrinas el voluntariado de la empresa llevó alegría a alumnos de varios planteles, reforzando su compromiso social y comunitario en Saltillo y la región
Como parte de su compromiso permanente con la comunidad y en el marco de su programa de voluntariado, Tupy llevó a cabo el pasado viernes 19 de diciembre “Dibujando Sonrisas”, una iniciativa impulsada y realizada por los Transformadores Tupy, colaboradores voluntarios que participan activamente en las acciones sociales de la empresa.
A través de esta jornada solidaria, Tupy logró beneficiar a más de 700 niñas y niños de tres preescolares, una primaria y un ejido, llevando momentos de alegría y convivencia en el marco de las celebraciones decembrinas.
Durante la actividad se entregaron bolsos de dulces, meriendas, regalos y piñatas con dulces, fortaleciendo el espíritu festivo y de unión entre los asistentes.
“Nada de esto sería posible sin el entusiasmo y el corazón de los Transformadores Tupy. Cada sonrisa que logramos regalar es un recordatorio de la importancia de cuidar, acompañar y enriquecer la infancia de nuestras comunidades”, destacó Emanuel Cerda Martínez, Gerente de Recursos Humanos de Tupy en México.
Con iniciativas como esta, Tupy refrenda su compromiso de seguir construyendo relaciones cercanas, solidarias y responsables con su entorno, contribuyendo a crear un futuro más humano y sostenible.