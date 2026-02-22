Ejército: Temor a ser descubiertos

Nemesio Oseguera, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), murió este domingo tras un operativo en Tapalpa, Jalisco.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), “El Mencho” fue capturado en ese operativo, pero falleció cuando era trasladado a la Ciudad de México para su atención médica.

