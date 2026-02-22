Ejército: Temor a ser descubiertos

+ Seguir en Seguir en Google
Kemchs
por Kemchs
CARTONES / 22 febrero 2026
    Ejército: Temor a ser descubiertos
COMPARTIR

Nemesio Oseguera, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), murió este domingo tras un operativo en Tapalpa, Jalisco.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), “El Mencho” fue capturado en ese operativo, pero falleció cuando era trasladado a la Ciudad de México para su atención médica.

TE PUEDE INTERESAR: ‘El Mencho’ murió durante traslado a la CDMX: Defensa; EU cooperó en operativo

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno debe mantenerse atento ante escalada de violencia tras abatimiento de ‘El Mencho’: experto de la UAdeC

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas

Ejército
Narcotraficantes

Personajes

Nemesio Oseguera Cervantes
NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El investigador consideró clave que el Gobierno Federal mantenga vigilancia permanente ante posibles reacomodos y brotes de violencia.

Gobierno debe mantenerse atento ante escalada de violencia tras abatimiento de ‘El Mencho’: experto de la UAdeC
Algunos especialistas advierten que la violencia de alto impacto puede generar incertidumbre para los inversionistas.

¿Puede el abatimiento de El Mencho provocar efectos económicos en Coahuila?

true

Paternidades que manan orfandades
true

Breves comentarios al discurso de Marco Rubio
Oseguera además tenía cooptadas a autoridades que le informaban de operativos en su contra.

A salto de mata: la vida en fuga de ‘El Mencho’, que evadió captura al menos 20 veces
La carne seca, conocida en distintas regiones como jerky, tasajo o machaca deshidratada, es un alimento tradicional.

¿La carne seca es saludable? Beneficios, riesgos y cómo consumirla mejor
true

Ejecutan a ‘El Mencho’ para que no delate a sus cómplices del gobierno
Más de 100 especies fueron registradas, lo que evidencia la riqueza biológica de humedales y presas locales.

Registran más de 100 especies en Conteo de Aves de Medio Invierno en la Región Sureste de Coahuila