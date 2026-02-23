UAdeC impartirá charla sobre movimiento Therian en el marco del Día de la No Discriminación

Coahuila
/ 23 febrero 2026
    El movimiento ha ganado visibilidad en redes sociales durante las últimas semanas, generando debate en distintos sectores. ARCHIVO

La plática estará dirigida a directivos y docentes y será organizada por el Tribunal Universitario en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la institución

En el marco del Día Internacional de la No Discriminación, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) anunció la realización de una plática sobre el movimiento therian y sus implicaciones en materia de derechos humanos.

La actividad se llevará a cabo el próximo 26 de febrero a través del Tribunal Universitario, en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la propia institución, y estará dirigida a directivos y docentes.

En las últimas semanas, el fenómeno therian ha ganado visibilidad en redes sociales y espacios públicos del país. Se trata de personas que experimentan una afinidad profunda con una especie animal específica y de una vivencia identitaria que algunas personas expresan mediante gestos o sonidos asociados al animal con el que se identifican.

Recientemente la UAdeC informó que en la institución se han presentado dos casos de jóvenes con identidad therian, uno en nivel preparatoria y otro en licenciatura en la región norte del estado.

A nivel nacional, el movimiento ha incrementado su presencia durante febrero de 2026, pasando de foros digitales a encuentros en espacios públicos. En el estado de Nuevo León incluso se ha presentado una iniciativa de ley para prevenir la discriminación contra integrantes de esta comunidad.

Al dar a conocer la plática, la universidad señaló que “El fenómeno social que ha impactado las redes merece nuestra atención y reflexión en el marco del Día Internacional de la No Discriminación”.

La UAdeC abordará el fenómeno “therian” en una plática enfocada en derechos humanos y no discriminación. UADEC

FENÓMENO QUE GANA VISIBILIDAD

El término “therian” proviene de la palabra griega therianthrope, utilizada para describir seres mitad humano y mitad animal, y comenzó a popularizarse en la década de los noventa dentro de foros especializados en internet.

En semanas recientes, este fenómeno ha ganado visibilidad en plataformas digitales, generando un debate público sobre las expresiones identitarias y tendencias que siguen algunos sectores juveniles.

Mientras que ciertos usuarios han manifestado rechazo hacia este tipo de manifestaciones, otros han llamado al respeto y a la comprensión, especialmente desde la perspectiva de los derechos humanos y la no discriminación.

Con esta plática, la UAdeC y la CNDH buscan abrir un espacio de diálogo informado que permita analizar el fenómeno desde un enfoque académico y de derechos, en consonancia con los principios de inclusión que promueve la conmemoración internacional.

