México y los riesgos después de la muerte de ‘El Mencho’

La muerte de Nemesio Oseguera supone un éxito indudable para el gobierno de Claudia Sheinbaum en su lucha contra el crimen organizado. Oseguera se había convertido en una figura mítica para los miembros del cártel, que se identificaban como “Hombres del señor Mencho”. Su caída, que se suma a varios otros golpes contra esa estructura criminal, es un paso adelante en la batalla contra un grupo que ha hundido a regiones enteras de México en la zozobra, responsable de extorsión sistemática, tráfico de droga y actos de violencia inéditos.

La muerte de Oseguera también marca un punto y aparte frente a años de permisividad estatal durante el gobierno anterior de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador. La estrategia de “abrazos, no balazos” extendió el dominio de organizaciones delictivas como el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) de Oseguera. En el mejor de los casos, fueron años perdidos para México. En el peor, López Obrador permitió la consolidación del crimen organizado. La acción del Ejército contra Oseguera demuestra que, sobre todo bajo la conducción del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, esos tiempos han terminado.

Ahora, las preocupaciones.

Durante el domingo, la noticia del operativo de las fuerzas armadas y la muerte de Oseguera derivaron en escenas de violencia en varias ciudades del país. Hubo bloqueos carreteros y quema de vehículos en una tercera parte del territorio nacional. De acuerdo con reportes preliminares, los incidentes incluyeron incendios de unidades de transporte, vehículos atravesados para impedir el paso y afectaciones graves a la circulación en diversas carreteras. Una de las ciudades más afectadas fue Guadalajara, con enfrentamientos armados, vehículos incendiados y tiendas de conveniencia Oxxo –que son presencia cotidiana y símbolo de normalidad en todo el país– vandalizadas.

Esa reacción de la organización criminal seguramente crecerá. El latigazo del cártel ante la muerte de su líder podría derivar en dos consecuencias igualmente graves.

Primero, una ofensiva directa contra el Estado. A diferencia de otras organizaciones, al CJNG de Oseguera no le ha temblado la mano para ordenar acciones salvajes, como el atentado contra García Harfuch en las calles de la Ciudad de México. El secretario sobrevivió milagrosamente a una tormenta de disparos. Aunque el CJNG tiene su base en los estados occidentales de Jalisco y Guanajuato, mantiene presencia en casi todo el país.

El otro riesgo evidente es una guerra interna que, a juzgar por los antecedentes recientes en México, parece inevitable. La decapitación de organizaciones criminales no ha derivado en su desaparición. Por el contrario, el país ha sufrido una multiplicación de riesgos, con el surgimiento de facciones que, en muchos casos, resultan más violentas y peligrosas que la organización original. Estos grupos han hecho de las calles su territorio para dirimir diferencias. Esa es la situación actual en Sinaloa.

¿Cómo reaccionarán las estructuras del CJNG ante el vacío de poder?

Eduardo Guerrero me dijo ayer que su principal preocupación es si “las autoridades tienen un plan para contener la fragmentación que viene. Sería trágico que Guadalajara se convirtiera en un espejo de Culiacán en los próximos meses”.

Aún peor sería que esa violencia se extendiera al resto del país; un escenario posible.

La muerte de Nemesio Oseguera es una buena noticia. México no puede seguir tolerando la usurpación de la gobernabilidad en al menos una tercera parte de su territorio. Pero la historia ofrece lecciones. Es probable que el país entre en una etapa de incertidumbre y renovada violencia. En esa ventana, los gobiernos de Estados Unidos y México tendrán que encontrar la manera de colaborar. Si el CJNG lleva su agravio y su batalla a todo el país, México podría acercarse peligrosamente a un punto de quiebre.

