POLITICÓN: Descabezan cártel en Jalisco... pero no pueden garantizar la seguridad ciudadana; Coahuila responde con blindaje

I. UNO MENOS

El descabezamiento de una organización criminal, sobre todo si se trata de la que mayor poder había concentrado en los últimos años, siempre será una buena noticia. Sin embargo, el que dichas organizaciones sean capaces de reaccionar y provocar caos social representa un llamado de atención para las autoridades de todos los órdenes. En Jalisco, donde gobierna el emecista Pablo Lemus, hoy no habrá clases en ningún plantel; se suspendieron conciertos programados y otros eventos masivos; cientos de vuelos comerciales se vieron afectados y el transporte público suspendió su servicio. La lectura es clara: no hay capacidad para garantizar la integridad de la población.

II. SON UNA AMENAZA

En otras palabras, los grupos delincuenciales que operan en el país representan una amenaza extraordinaria para la paz pública y, aun cuando se habla de miles de detenciones, incautaciones de drogas y armas, así como del abatimiento de líderes, parece claro que los delincuentes no consideran haber sido derrotados por el Estado mexicano. Y esa es entonces la batalla que queda todavía por ganar.

III. REACCIÓN

A nivel local, la reacción fue inmediata: se reforzaron los filtros de control en todos los accesos a la entidad, con el propósito de proteger el territorio coahuilense frente a la posibilidad del conocido “efecto cucaracha”, o la posible contaminación local por los hechos de violencia suscitados en distintas entidades. Quienes viajaron por carretera pudieron notar que los elementos al mando de Hugo Gutiérrez tuvieron ayer una presencia mucho más notoria, especialmente en los puntos de acceso al estado, es decir, en las colindancias con Durango, Zacatecas y Nuevo León. El objetivo es puntual y concreto: mantener la paz en el territorio estatal.

IV. CONTENCIÓN

Además del reforzamiento de los puntos de seguridad en los accesos a Coahuila, ayer se informó también del despliegue de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército en brechas y caminos rurales que conectan hacia las entidades vecinas. Se trata de un modelo que funciona y que se antoja debería replicarse ahí donde las crisis de seguridad parecen insuperables. ¿O será que Coahuila tiene condiciones únicas que no existen en otras entidades?

V. NUEVA ETAPA

La Asociación de Administradores de Recursos Humanos Coahuila Sureste (ARHCOS) convocó a su Informe Anual y la toma de protesta de la mesa directiva 2026–2027, evento en el que Miguel Ángel Muñoz Betancourt asumirá la presidencia en un momento clave para la Asociación. El relevo llega tras un largo periodo de cuestionamientos y la pérdida de espacios de interlocución, como son la Unión de Organismos Empresariales y el Consejo de Educación Dual. Los que conocen del tema dicen que el cambio de estafeta, más que evento protocolario, representa una oportunidad para recomponer puentes y recuperar interlocución institucional en la región.

VI. RETO DE CONFIANZA

Más allá de las polémicas del pasado –elecciones discutidas y diferencias entre expresidentes–, la nueva dirigencia tiene enfrente una tarea clara: reconstruir confianza entre socios y fortalecer la representatividad del gremio. Si ARHCOS quiere volver a ser un actor relevante en temas laborales y de recursos humanos, debe recobrar su mística y reposicionar a la organización en los espacios empresariales donde su voz perdió presencia y autoridad.

VII. FUERA MÁSCARAS

La magistrada electoral local –¿morenista?– Gabriela Valencia volvió a cruzar una línea que nunca debió tocar. En sus redes subió una fotografía con César Cravioto y escribió que “la transformación que hoy vivimos” fue posible por el camino recorrido “al lado y bajo la guía” del movimiento. No es simpatía privada: es toma de partido y exhibición de parcialidad. Ya se ha comentado antes de su militancia guinda y su activismo previo al cargo. Hoy, como árbitro electoral, no puede aparecer en el mismo bando al que luego podría juzgar. La imparcialidad es obligación; y cuando se presume pertenencia, lo que queda a la vista es la carencia de ella.

VIII. TORPEZA

Y César Cravioto no es cualquier morenista, sino un operador de Morena en la capital del país: fundador del partido, cercano a los liderazgos históricos, excomisionado de la reconstrucción tras el 19S y hoy secretario de Gobierno en CDMX. Perfil duro, disciplinado, de línea y choque, con polémicas encima. Por eso la foto no es casual: es señal. Y cuando quien la difunde es una magistrada electoral, el problema no es la postal, sino la consecuencia: cada asunto donde Morena sea parte quedará bajo sospecha...

IX. MESA LARGA

El fin de semana, Enrique Martínez y Morales celebró sus 50 años en un encuentro que reunió a perfiles de distintas regiones y colores. Acompañado de su esposa, Lilia Hiarmes, y sus hijos, la velada se convirtió en punto de encuentro político. Entre los asistentes estuvieron el alcalde Javier Díaz; el fiscal general Federico Fernández; los diputados Jericó Abramo y Verónica Martínez; el senador emecista de Nuevo León, Luis Donaldo Colosio; además de alcaldes de Coahuila y Nuevo León, empresarios y actores políticos. Fue festejo familiar, sí, pero también medición de cercanías. Porque cuando tantas agendas coinciden en la misma mesa, la lectura siempre va más allá del pastel.