Propone Jericó Abramo, diputado por Coahuila, prohibir cuotas de reinscripción en escuelas públicas y privadas
Iniciativa busca reformar la Ley General de Educación para eliminar cobros recurrentes y reducir la deserción escolar
El diputado federal Jericó Abramo Masso presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Educación y prohibir el cobro de cuotas de reinscripción en instituciones educativas públicas y privadas, con el objetivo de garantizar que el pago por inscripción se realice una sola vez al inicio de cada nivel educativo o programa de estudios.
El legislador por Coahuila planteó adicionar un cuarto y quinto párrafo al artículo 151 de la citada ley, a fin de establecer con claridad que las escuelas únicamente podrán cobrar inscripción al inicio del nivel correspondiente, quedando prohibido cualquier cargo por continuidad académica en ciclos subsecuentes.
ESXCEPCIÓN SOLO POR INTERRUPCIÓN ESCOLAR
La propuesta contempla que el cobro de reinscripción sea procedente de manera única y excepcional cuando el alumno haya interrumpido sus estudios por un periodo igual o mayor a un ciclo escolar —cuatrimestre o semestre, según el plan académico— y solicite su reincorporación.
Abramo Masso subrayó que la reinscripción constituye un trámite meramente administrativo y no un nuevo servicio educativo que justifique un cobro adicional. “Eliminar esta cuota no es un asunto menor; significa aliviar la economía familiar y cerrar una puerta más a la deserción escolar”, afirmó.
DESERCIÓN, LIGADA A FACTORES ECONÓMICOS
El congresista del PRI argumentó que la deserción escolar en México responde a múltiples factores, aunque las barreras económicas siguen siendo determinantes.
Para el ciclo escolar 2024-2025, la matrícula nacional supera los 34.8 millones de estudiantes en educación básica, media superior y superior. En media superior, donde estudian alrededor de 5.5 millones de jóvenes, se registra la tasa más alta de abandono con 11.3 por ciento, seguida de secundaria con 3.7 por ciento y primaria con 0.6 por ciento. Además, cerca de 50.5 millones de personas mayores de 15 años enfrentan rezago educativo.
El legislador sostuvo que el pago de reinscripción suele coincidir con otros gastos como útiles, uniformes y materiales, lo que para muchas familias vulnerables representa la diferencia entre continuar o abandonar la escuela.
REFUERZO AL PRINCIPIO DE GRATUIDAD
La iniciativa retoma criterios establecidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP), que señalan que no se podrá condicionar la inscripción, el acceso a clases, evaluaciones o entrega de documentos al pago de contraprestación alguna.
Asimismo, prevé que, si las autoridades detectan incrementos indebidos en costos educativos sin apego a la normatividad, deberán dar aviso a las instancias competentes.
Abramo Masso afirmó que la reforma busca fortalecer el principio constitucional de gratuidad y accesibilidad de la educación, elevar el promedio de escolaridad —actualmente de 9.9 años— y contribuir a reducir la tasa de analfabetismo del 4.5 por ciento.