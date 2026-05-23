Vuelca tráiler en Los Chorros y bloquea la 57 por más de seis horas

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    Vuelca tráiler en Los Chorros y bloquea la 57 por más de seis horas
    El tractocamión quedó atravesado sobre varios carriles de la carretera 57 tras impactarse contra los muros centrales de contención. MARTÍN ROJAS

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 232. La circulación fue cerrada por completo durante la madrugada mientras retiraban la unidad y los escombros

Una volcadura de tráiler registrada en el tramo conocido como Los Chorros provocó el cierre parcial y posteriormente total de la carretera federal 57, afectando la circulación en ambos sentidos durante varias horas.

El accidente ocurrió alrededor de las 22:30 horas, a la altura del kilómetro 232, en los carriles de norte a sur. De acuerdo con los primeros reportes, el operador perdió el control del tractocamión y terminó impactándose contra los muros centrales de contención.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/trailero-choca-y-derriba-torre-electrica-en-ramos-arizpe-BC20882993

Tras el choque, la pesada unidad quedó recostada sobre varios carriles. Parte de la carga y diversos escombros terminaron incluso en los carriles contrarios, lo que complicó el tránsito en la zona.

En un inicio algunos automovilistas lograron avanzar utilizando el acotamiento y zonas de terracería para rodear el accidente. Sin embargo, minutos después personal de CAPUFE y elementos de la Guardia Nacional División Caminos determinaron cerrar por completo la circulación debido al riesgo que representaban las maniobras de retiro.

Pese a lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas. Las labores para liberar la vía se prolongaron durante gran parte de la madrugada.

Durante varias horas, operadores de grúas de gran tonelaje trabajaron junto a autoridades federales para retirar el tractocamión, recolocar los muros dañados y limpiar la carpeta asfáltica.

Fue cerca de las 04:00 horas cuando concluyeron las maniobras y la circulación sobre la carretera 57 quedó restablecida en ambos sentidos.

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