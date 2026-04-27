Tras cateo en Ramos Arizpe, sentencian a tres personas a cuatro años de prisión

Los sentenciados, identificados como Juan “N”, Abel “N” y Humberto “N”, fueron procesados por su presunta participación en la posesión de clorhidrato de metanfetamina y cannabis sativa L., de acuerdo con lo determinado en el procedimiento judicial correspondiente.

Tres personas fueron sentenciadas a cuatro años de prisión tras ser encontradas responsables de delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio de droga, luego de un cateo realizado en un domicilio de la colonia Cactus, en Ramos Arizpe .

El caso se derivó de una denuncia anónima recibida por la Policía Federal Ministerial, en la que se alertaba sobre la posible venta de droga en un inmueble ubicado en el municipio de Ramos Arizpe. A partir de esta información, se integró una carpeta de investigación que permitió solicitar una orden de cateo ante un juez de control.

Con la autorización judicial, se llevó a cabo la intervención del domicilio señalado, donde fueron aseguradas sustancias ilícitas que posteriormente fueron integradas como evidencia en la investigación. Entre lo decomisado se encontraron 524 gramos con seis miligramos de clorhidrato de metanfetamina y dos gramos con seis miligramos de cannabis sativa.

Tras el aseguramiento, el Ministerio Público Federal reunió los elementos de prueba necesarios para llevar el caso a un procedimiento abreviado, en el que los imputados aceptaron su responsabilidad.

Con base en lo anterior, el juez de Distrito especializado dictó sentencia condenatoria de cuatro años de prisión para cada uno de los acusados, además de una multa económica equivalente a 80 Unidades de Medida y Actualización (UMA).