Tras cateo en Ramos Arizpe, sentencian a tres personas a cuatro años de prisión

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 27 abril 2026
    Tras cateo en Ramos Arizpe, sentencian a tres personas a cuatro años de prisión
    Los imputados aceptaron su responsabilidad mediante un procedimiento abreviado, lo que derivó en la sentencia dictada por un juez federal. ESPECIAL

Durante el operativo se aseguraron más de 524 gramos de metanfetamina y pequeñas cantidades de cannabis, utilizados como evidencia en el proceso judicial

Tres personas fueron sentenciadas a cuatro años de prisión tras ser encontradas responsables de delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio de droga, luego de un cateo realizado en un domicilio de la colonia Cactus, en Ramos Arizpe.

Los sentenciados, identificados como Juan “N”, Abel “N” y Humberto “N”, fueron procesados por su presunta participación en la posesión de clorhidrato de metanfetamina y cannabis sativa L., de acuerdo con lo determinado en el procedimiento judicial correspondiente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/clausuran-ranchito-safari-por-presunto-maltrato-animal-en-arteaga-HB20302746

El caso se derivó de una denuncia anónima recibida por la Policía Federal Ministerial, en la que se alertaba sobre la posible venta de droga en un inmueble ubicado en el municipio de Ramos Arizpe. A partir de esta información, se integró una carpeta de investigación que permitió solicitar una orden de cateo ante un juez de control.

Con la autorización judicial, se llevó a cabo la intervención del domicilio señalado, donde fueron aseguradas sustancias ilícitas que posteriormente fueron integradas como evidencia en la investigación. Entre lo decomisado se encontraron 524 gramos con seis miligramos de clorhidrato de metanfetamina y dos gramos con seis miligramos de cannabis sativa.

Tras el aseguramiento, el Ministerio Público Federal reunió los elementos de prueba necesarios para llevar el caso a un procedimiento abreviado, en el que los imputados aceptaron su responsabilidad.

Con base en lo anterior, el juez de Distrito especializado dictó sentencia condenatoria de cuatro años de prisión para cada uno de los acusados, además de una multa económica equivalente a 80 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/golpea-a-adulto-mayor-y-lo-deja-lesionado-en-saltillo-agresor-se-refugia-en-su-domicilio-CJ20295403

El proceso se desarrolló a partir de información ciudadana que derivó en la investigación y posterior cateo del inmueble, donde se localizaron las sustancias prohibidas.

Los tres sentenciados permanecerán bajo el cumplimiento de la pena impuesta por la autoridad judicial federal, luego de acreditarse su participación en la posesión de narcóticos con fines de comercio.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cateos
Drogas
Seguridad

Localizaciones


Ramos Arizpe

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Tiroteos

Tiroteos
true

¿Traición a la patria en Chihuahua?

true

POLITICÓN: Entre Lamborghinis y pleitos vulgares, Tony Flores estuvo a nada de quedarse sin candidatura en la 4T
El evento ofrecerá actividades con música, baile y entretenimiento infantil

Saltillo celebrará el Día del Niño con ‘Lore Lore’, ‘Los Chicharrines’ y show de Guerreras K-Pop
El presunto agresor se resguardó en su domicilio tras el ataque, por lo que autoridades no pudieron ingresar al inmueble al no contar con una orden ni una denuncia formal en su contra.

Golpea a adulto mayor y lo deja lesionado en Saltillo; agresor se refugia en su domicilio
Alberto Rodríguez Espinoza, golfista saltillense, fue reconocido como Mejor Juvenil tras su actuación en el XXXI Torneo Anual de Golf Las Misiones C.C.

Brilla en el green: Alberto Rodríguez Espinoza conquista el galardón al Mejor Juvenil en Las Misiones
Seguridad en el exterior del Washington Hilton después de que se produjeran disparos durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca del sábado por la noche.

El tiroteo de la cena de corresponsales de la Casa Blanca desata especulaciones en internet
Mineros trabajan en un yacimiento ilegal de oro dentro de la base militar del Batallón de Fusileros 31 en Caucasia, Colombia.

La Mandinga, la mina de oro del Clan del Golfo que opera en una base militar colombiana