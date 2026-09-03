Tras denuncia por arrancones al norte de Saltillo, desplegarán operativo de vigilancia

La corporación instruyó a elementos de la Policía Preventiva y de Tránsito a monitorear los bulevares de este sector, mientras que desde el Centro de Control y Comando se dará seguimiento mediante el sistema de videovigilancia.

Luego de la denuncia ciudadana por los arrancones que se realizan durante las noches en bulevares del norte de Saltillo , la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que desplegará vigilancia para evitar que las vialidades sean utilizadas para realizar carreras ilegales.

La medida fue anunciada después de que vecinos de las inmediaciones del bulevar Los Pastores y del fraccionamiento Privanzas del Campestre denunciaran la presencia recurrente de grupos de automovilistas que, principalmente durante las noches, se reúnen para realizar arrancones.

Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, precisó que el punto donde fue denunciada esta práctica no pertenece territorialmente a Saltillo. Sin embargo, señaló que la corporación municipal participará en la vigilancia debido a que se trata de una zona conurbada.

“La instrucción es detener a quien realice práctica de arrancones y asegurar los vehículos”, informó el comisionado.

Garza Félix agregó que se establecerá comunicación con las autoridades de Ramos Arizpe y Arteaga para coordinar acciones preventivas en el área donde convergen los límites municipales.

La definición de la jurisdicción había sido precisamente uno de los reclamos planteados por los habitantes del sector, quienes señalaron que no existía claridad sobre si correspondía a Saltillo, Ramos Arizpe o Arteaga intervenir ante las carreras.