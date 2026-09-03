Tras denuncia por arrancones al norte de Saltillo, desplegarán operativo de vigilancia

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    Tras denuncia por arrancones al norte de Saltillo, desplegarán operativo de vigilancia
    Vecinos denunciaron que grupos de automovilistas se reúnen durante las noches en vialidades del norte de la ciudad para realizar carreras de velocidad. TOMADA DE VÍDEO

Policías preventivos y agentes de Tránsito monitorearán los bulevares; también habrá videovigilancia y coordinación con Ramos Arizpe y Arteaga

Luego de la denuncia ciudadana por los arrancones que se realizan durante las noches en bulevares del norte de Saltillo, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que desplegará vigilancia para evitar que las vialidades sean utilizadas para realizar carreras ilegales.

La corporación instruyó a elementos de la Policía Preventiva y de Tránsito a monitorear los bulevares de este sector, mientras que desde el Centro de Control y Comando se dará seguimiento mediante el sistema de videovigilancia.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/denuncian-arrancones-al-norte-de-saltillo-lujosos-autos-convierten-los-pastores-en-pista-de-carreras-BG23253301

La medida fue anunciada después de que vecinos de las inmediaciones del bulevar Los Pastores y del fraccionamiento Privanzas del Campestre denunciaran la presencia recurrente de grupos de automovilistas que, principalmente durante las noches, se reúnen para realizar arrancones.

Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, precisó que el punto donde fue denunciada esta práctica no pertenece territorialmente a Saltillo. Sin embargo, señaló que la corporación municipal participará en la vigilancia debido a que se trata de una zona conurbada.

“La instrucción es detener a quien realice práctica de arrancones y asegurar los vehículos”, informó el comisionado.

Garza Félix agregó que se establecerá comunicación con las autoridades de Ramos Arizpe y Arteaga para coordinar acciones preventivas en el área donde convergen los límites municipales.

La definición de la jurisdicción había sido precisamente uno de los reclamos planteados por los habitantes del sector, quienes señalaron que no existía claridad sobre si correspondía a Saltillo, Ramos Arizpe o Arteaga intervenir ante las carreras.

$!La Comisaría informó que policías preventivos y agentes de Tránsito vigilarán los bulevares, mientras que las cámaras del Centro de Control y Comando serán utilizadas para detectar estas prácticas.
La Comisaría informó que policías preventivos y agentes de Tránsito vigilarán los bulevares, mientras que las cámaras del Centro de Control y Comando serán utilizadas para detectar estas prácticas. TOMADA DE VÍDEO

Los vecinos también habían planteado la posibilidad de solicitar la instalación de reductores de velocidad como una medida para impedir que los automóviles alcancen velocidades elevadas. Incluso comenzaron a reunir firmas para formalizar la petición, aunque entre los propios residentes existen posturas distintas sobre la colocación de estos dispositivos.

Con el operativo anunciado por la Comisaría, la vigilancia se concentrará en detectar y evitar nuevos arrancones, con participación de agentes en campo y seguimiento mediante cámaras, además de la coordinación que se buscará establecer con los municipios vecinos.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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