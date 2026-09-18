Atienden arroyo y puente peatonal en fraccionamiento Las Teresitas, en Saltillo

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    Atienden arroyo y puente peatonal en fraccionamiento Las Teresitas, en Saltillo
    En el arroyo paralelo a la calle Coagullas se efectuaron trabajos de limpieza y deshierbe. CORTESÍA

Personal de “Aquí Andamos” realiza labores de manera permanente en distintos sectores de la ciudad

El Gobierno Municipal de Saltillo mantiene trabajos de limpieza y deshierbe en arroyos, afluentes, plazas públicas y áreas verdes, con el objetivo de conservar estos espacios y reforzar las acciones preventivas ante la presencia de lluvias.

Personal del programa “Aquí Andamos” realizó labores de limpieza integral en distintos arroyos y afluentes de la ciudad, donde retiró maleza, basura y otros desechos acumulados.

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Entre los puntos atendidos se encuentra el arroyo que corre paralelo a la calle Coagullas, donde se realizaron trabajos de deshierbe y limpieza tanto en el cauce como en sus márgenes.

También se intervino el área del puente peatonal ubicado a la altura de la calle Tovossos, en el fraccionamiento Las Teresitas, al sur de Saltillo.

$!Las cuadrillas también atendieron el área del puente peatonal ubicado en la calle Tovossos, en el fraccionamiento Las Teresitas.
Las cuadrillas también atendieron el área del puente peatonal ubicado en la calle Tovossos, en el fraccionamiento Las Teresitas. CORTESÍA

De manera paralela, personal municipal llevó a cabo trabajos de deshierbe, limpieza y mantenimiento en plazas públicas y áreas verdes de la colonia Portales de Aragón, particularmente en los espacios ubicados entre las calles Daroca, Todela, Teruel y Alcalá.

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En estos puntos se retiró maleza y basura acumulada, con el propósito de mantener las áreas verdes en condiciones para el uso y convivencia de las familias.

Las labores forman parte de las acciones permanentes del Gobierno de Saltillo para atender espacios públicos y arroyos, así como reducir la acumulación de residuos que pudiera representar riesgos durante las lluvias.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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