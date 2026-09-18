Atienden arroyo y puente peatonal en fraccionamiento Las Teresitas, en Saltillo

El Gobierno Municipal de Saltillo mantiene trabajos de limpieza y deshierbe en arroyos, afluentes, plazas públicas y áreas verdes, con el objetivo de conservar estos espacios y reforzar las acciones preventivas ante la presencia de lluvias. Personal del programa “Aquí Andamos” realizó labores de limpieza integral en distintos arroyos y afluentes de la ciudad, donde retiró maleza, basura y otros desechos acumulados.

Entre los puntos atendidos se encuentra el arroyo que corre paralelo a la calle Coagullas, donde se realizaron trabajos de deshierbe y limpieza tanto en el cauce como en sus márgenes. También se intervino el área del puente peatonal ubicado a la altura de la calle Tovossos, en el fraccionamiento Las Teresitas, al sur de Saltillo.

De manera paralela, personal municipal llevó a cabo trabajos de deshierbe, limpieza y mantenimiento en plazas públicas y áreas verdes de la colonia Portales de Aragón, particularmente en los espacios ubicados entre las calles Daroca, Todela, Teruel y Alcalá.

En estos puntos se retiró maleza y basura acumulada, con el propósito de mantener las áreas verdes en condiciones para el uso y convivencia de las familias. Las labores forman parte de las acciones permanentes del Gobierno de Saltillo para atender espacios públicos y arroyos, así como reducir la acumulación de residuos que pudiera representar riesgos durante las lluvias.