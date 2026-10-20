Trasladan a ciclista a la Cruz Roja tras ser empujado por una camioneta en Saltillo

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    Trasladan a ciclista a la Cruz Roja tras ser empujado por una camioneta en Saltillo
    Francisco, de 20 años, resultó lesionado mientras circulaba en bicicleta por avenida Universidad. ULISES MARTÍNEZ

El joven de 20 años circulaba rumbo al bulevar Venustiano Carranza cuando ocurrió el percance en el cruce con Isidro López Zertuche

Francisco ¨N¨, de 20 años, fue trasladado a las instalaciones de la Cruz Roja la mañana de este martes, luego de resultar lesionado al ser empujado por una camioneta en el cruce de la avenida Universidad e Isidro López Zertuche, en Saltillo.

El joven circulaba en bicicleta por la avenida Universidad, con dirección al bulevar Venustiano Carranza, cuando llegó al mencionado crucero, avanzó y fue impactado lateralmente por una camioneta Chevrolet.

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De acuerdo con los datos del accidente, el conductor del vehículo, identificado como Juan Antonio ¨N¨, de 59 años, avanzó cuando la luz del semáforo cambió a verde, pero no advirtió la presencia del ciclista y terminó empujándolo.

$!El accidente ocurrió cuando el conductor de una camioneta avanzó al cambiar el semáforo a verde y no advirtió la presencia del ciclista.
El accidente ocurrió cuando el conductor de una camioneta avanzó al cambiar el semáforo a verde y no advirtió la presencia del ciclista. ULISES MARTÍNEZ

Tras el incidente, Escobedo presentó una luxación en la rodilla izquierda, por lo que fue necesaria la intervención de los paramédicos de la Cruz Roja, quienes acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios.

Una vez que recibió la atención prehospitalaria, el joven fue trasladado a las instalaciones de la institución para continuar con su valoración médica y determinar la atención que requería por la lesión.

$!Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al joven en el cruce de avenida Universidad e Isidro López Zertuche.
Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al joven en el cruce de avenida Universidad e Isidro López Zertuche. ULISES MARTÍNEZ

Los familiares del ciclista serían quienes decidirían su traslado posterior a un hospital, de acuerdo con las indicaciones de la aseguradora de la camioneta involucrada en el accidente.

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