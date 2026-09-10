Tren arrolla a hombre en Ramos Arizpe; pierde dedos del pie y queda grave

El reporte movilizó a los cuerpos de emergencia hasta el sitio, donde localizaron al paciente con vida debajo de los carros del tren de Kansas City. Debido a la posición en la que se encontraba, fue necesario esperar la intervención del personal técnico de la empresa ferroviaria.

A consecuencia de un accidente con el ferrocarril, un hombre de aproximadamente 35 años sufrió la amputación de los dedos del pie derecho, además de presentar graves lesiones en la cabeza y el tórax, por lo que fue trasladado de urgencia al hospital Ixtlero, en Ramos Arizpe.

Los trabajadores realizaron maniobras para mover los carros y permitir el acceso de los paramédicos al hombre, quien se encontraba inestable y presentaba respiraciones agónicas al momento de recibir atención.

Una vez que pudieron acercarse al paciente, los socorristas iniciaron las labores de valoración y atención prehospitalaria, identificando un trauma craneoencefálico severo.

También se detectaron lesiones en el tórax, además de la amputación de los dedos del pie derecho ocasionada durante el incidente.

Debido a la condición del paciente, se inició un traslado en estado grave a la Clínica Ixtlero, al ser el hospital más cercano, donde continuaría con la atención médica correspondiente.