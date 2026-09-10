Tren arrolla a hombre en Ramos Arizpe; pierde dedos del pie y queda grave

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    Tren arrolla a hombre en Ramos Arizpe; pierde dedos del pie y queda grave
    El hombre fue localizado con vida debajo de los carros del tren tras el accidente. CORTESÍA

Un hombre de aproximadamente 35 años resultó gravemente lesionado al ser arrastrado por la mole de acero

A consecuencia de un accidente con el ferrocarril, un hombre de aproximadamente 35 años sufrió la amputación de los dedos del pie derecho, además de presentar graves lesiones en la cabeza y el tórax, por lo que fue trasladado de urgencia al hospital Ixtlero, en Ramos Arizpe.

El reporte movilizó a los cuerpos de emergencia hasta el sitio, donde localizaron al paciente con vida debajo de los carros del tren de Kansas City. Debido a la posición en la que se encontraba, fue necesario esperar la intervención del personal técnico de la empresa ferroviaria.

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$!Los socorristas atendieron al lesionado, quien presentaba también un trauma craneoencefálico severo.
Los socorristas atendieron al lesionado, quien presentaba también un trauma craneoencefálico severo. CORTESÍA

Los trabajadores realizaron maniobras para mover los carros y permitir el acceso de los paramédicos al hombre, quien se encontraba inestable y presentaba respiraciones agónicas al momento de recibir atención.

Una vez que pudieron acercarse al paciente, los socorristas iniciaron las labores de valoración y atención prehospitalaria, identificando un trauma craneoencefálico severo.

También se detectaron lesiones en el tórax, además de la amputación de los dedos del pie derecho ocasionada durante el incidente.

Debido a la condición del paciente, se inició un traslado en estado grave a la Clínica Ixtlero, al ser el hospital más cercano, donde continuaría con la atención médica correspondiente.

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